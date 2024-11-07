Главу турфирмы осудили по делу о выселении детей из турецкого отеля
Глава турфирмы получил пять лет по делу о выселении детей из турецкого отеля
© Фото : Прокуратура города Москвы/TelegramДиректор ООО "Колибри-Тур МСК" Вугар Алакбаров перед судом
Директор ООО "Колибри-Тур МСК" Вугар Алакбаров перед судом
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима директора ООО "Колибри-Тур МСК" Вугара Алакбарова по делу о мошенничестве и выселении детей из отеля в Турции, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд приговорил руководителя ООО "Колибри-Тур МСК" Вугара Алакбарова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и взял его под стражу в зале суда. Он признан виновным в совершении 40 эпизодов мошенничества", - говорится в сообщении
Уголовное дело было возбуждено по статьям о небезопасных услугах и мошенничестве. В августе 2023 года российских детей, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. Как сообщало Минэкономразвития, фирма "Колибри-Тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж".
По данным СК, сотрудники ООО "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." с 1 июня по 6 августа не оплатили проживание в гостинице не менее 90 детей от 6 до 17 лет, из-за чего их ночью выселили из отеля.
В прокуратуре уточнили, что Алакбаров знал, что его фирмы не являются туроператорами и не обладают законными основаниями по реализации туров, сведения о них не внесены в Единый федеральный реестр туроператоров, но занимался бизнесом в нарушение требований законодательства. От действий злоумышленника пострадали 40 человек, общий ущерб превысил 3,9 миллиона рублей.