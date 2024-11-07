https://ria.ru/20241107/turtsiya-1982341688.html

Эксперт спрогнозировал отдаление Турции от Запада при президентстве Трампа

Эксперт спрогнозировал отдаление Турции от Запада при президентстве Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт спрогнозировал отдаление Турции от Запада при президентстве Трампа

Турция может пойти на сближение со странами Евразии и отдалиться от Запада при новом президентском сроке Дональда Трампа, так как проблемы между Анкарой и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T06:21

2024-11-07T06:21

2024-11-07T06:21

турция

сша

анкара (провинция)

дональд трамп

камала харрис

евросоюз

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f-35

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СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Турция может пойти на сближение со странами Евразии и отдалиться от Запада при новом президентском сроке Дональда Трампа, так как проблемы между Анкарой и Вашингтоном будут расти в геометрической прогрессии, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. "Именно при Трампе был заложен фундамент нынешних проблем в отношениях Турции и США. Проблемы при Трампе останутся и будут расти в геометрической прогрессии. Эта ситуация может подтолкнуть Турцию к странам Евразии в определенной степени", - заявил эксперт. "В то же время стоит учитывать, что при Трампе страны Евросоюза могут столкнуться с проблемами в сфере безопасности, что может в свою очередь вызвать смягчение в отношениях Анкары и ЕС", - отметил эксперт. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982341435.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982333815.html

турция

сша

анкара (провинция)

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турция, сша, анкара (провинция), дональд трамп, камала харрис, евросоюз, nbc, f-35, с-400 «триумф», в мире