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ЦАХАЛ рассказала о потерях в ходе рейдов на юге Ливана - РИА Новости, 07.11.2024
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17:29 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html
ЦАХАЛ рассказала о потерях в ходе рейдов на юге Ливана
ЦАХАЛ рассказала о потерях в ходе рейдов на юге Ливана - РИА Новости, 07.11.2024
ЦАХАЛ рассказала о потерях в ходе рейдов на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе рейдов на юге Ливана по ликвидации десятков членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" пять израильских РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:29
2024-11-07T17:29
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе рейдов на юге Ливана по ликвидации десятков членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" пять израильских солдат погибли, еще 16 получили ранения. "После получения разведывательных данных о террористической активности в этом районе войска совершили налет на боевой комплекс "Хезболлах" и столкнулись с несколькими террористами, которые засели в одном из зданий. В ходе боя 16 солдат получили ранения, а пять резервных солдат бригады пали в бою", - говорится в сообщении армии. В то же время сообщается, что в ходе проведенных в последние недели рейдов на юге Ливана солдаты ЦАХАЛ "уничтожили десятки террористов, обнаружили оружие и демонтировали террористическую инфраструктуру и подземные сооружения в этом районе". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ рассказала о потерях в ходе рейдов на юге Ливана

ЦАХАЛ: в ходе рейдов на юге Ливана пять израильских солдат погибли, 16 ранены

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе рейдов на юге Ливана по ликвидации десятков членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" пять израильских солдат погибли, еще 16 получили ранения.
"После получения разведывательных данных о террористической активности в этом районе войска совершили налет на боевой комплекс "Хезболлах" и столкнулись с несколькими террористами, которые засели в одном из зданий. В ходе боя 16 солдат получили ранения, а пять резервных солдат бригады пали в бою", - говорится в сообщении армии.
В то же время сообщается, что в ходе проведенных в последние недели рейдов на юге Ливана солдаты ЦАХАЛ "уничтожили десятки террористов, обнаружили оружие и демонтировали террористическую инфраструктуру и подземные сооружения в этом районе".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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