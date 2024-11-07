ЦАХАЛ рассказала о потерях в ходе рейдов на юге Ливана
ЦАХАЛ: в ходе рейдов на юге Ливана пять израильских солдат погибли, 16 ранены
© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе рейдов на юге Ливана по ликвидации десятков членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" пять израильских солдат погибли, еще 16 получили ранения.
"После получения разведывательных данных о террористической активности в этом районе войска совершили налет на боевой комплекс "Хезболлах" и столкнулись с несколькими террористами, которые засели в одном из зданий. В ходе боя 16 солдат получили ранения, а пять резервных солдат бригады пали в бою", - говорится в сообщении армии.
В то же время сообщается, что в ходе проведенных в последние недели рейдов на юге Ливана солдаты ЦАХАЛ "уничтожили десятки террористов, обнаружили оружие и демонтировали террористическую инфраструктуру и подземные сооружения в этом районе".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
ЦАХАЛ нанесла удары по 200 объектам "Хезболлы"
3 октября, 12:26