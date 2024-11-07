Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/trump-1982465681.html
В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине
В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине - РИА Новости, 07.11.2024
В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине
Возможные сценарии и планы команды победителя выборов президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут быть болезненны для киевского... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:24
2024-11-07T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
дональд трамп
нато
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_222:341:3072:1944_1920x0_80_0_0_9d64e39884aa988e6aea46d0043fa6d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Возможные сценарии и планы команды победителя выборов президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут быть болезненны для киевского режима, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа планирует заморозить конфликт на Украине. План предусматривает заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. При этом Киев берет на себя обязательства не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет, а США взамен продолжат накачивать Украину оружием. При этом по информации WSJ, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию украинского конфликта. "Исходящие от команды Трампа сценарии и планы могут быть болезненны для Киева, так как в них будет абсолютное пренебрежение принципа "ничего об Украине без Украины", что станет политическим и имиджевым ударом для режима Зеленского", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, администрация Трампа может дистанцироваться от режима Зеленского, чтобы снизить военно-политический и экономический накал во взаимоотношениях с Россией. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_684:256:3072:2047_1920x0_80_0_0_f44fc701c5e1b31f7fe6f7f07c782a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине

Эксперт Батурин: планы команды Трампа по Украине могут быть болезненны для Киева

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время выступления во Флориде
Дональд Трамп во время выступления во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время выступления во Флориде
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Возможные сценарии и планы команды победителя выборов президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут быть болезненны для киевского режима, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа планирует заморозить конфликт на Украине. План предусматривает заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. При этом Киев берет на себя обязательства не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет, а США взамен продолжат накачивать Украину оружием. При этом по информации WSJ, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию украинского конфликта.
"Исходящие от команды Трампа сценарии и планы могут быть болезненны для Киева, так как в них будет абсолютное пренебрежение принципа "ничего об Украине без Украины", что станет политическим и имиджевым ударом для режима Зеленского", - сказал Батурин РИА Новости.
По его словам, администрация Трампа может дистанцироваться от режима Зеленского, чтобы снизить военно-политический и экономический накал во взаимоотношениях с Россией.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Это все изменит". Первое решение Трампа коснется России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаДональд ТрампНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала