https://ria.ru/20241107/trump-1982465681.html

В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине

В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине - РИА Новости, 07.11.2024

В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине

Возможные сценарии и планы команды победителя выборов президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут быть болезненны для киевского... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:24

2024-11-07T17:24

2024-11-07T17:24

специальная военная операция на украине

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выборы президента сша — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Возможные сценарии и планы команды победителя выборов президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут быть болезненны для киевского режима, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа планирует заморозить конфликт на Украине. План предусматривает заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. При этом Киев берет на себя обязательства не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет, а США взамен продолжат накачивать Украину оружием. При этом по информации WSJ, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию украинского конфликта. "Исходящие от команды Трампа сценарии и планы могут быть болезненны для Киева, так как в них будет абсолютное пренебрежение принципа "ничего об Украине без Украины", что станет политическим и имиджевым ударом для режима Зеленского", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, администрация Трампа может дистанцироваться от режима Зеленского, чтобы снизить военно-политический и экономический накал во взаимоотношениях с Россией. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024