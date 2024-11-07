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Трамп вряд ли выведет США из НАТО, заявил сенатор Климов - РИА Новости, 07.11.2024
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17:35 07.11.2024 (обновлено: 17:44 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/tramp-1982468990.html
Трамп вряд ли выведет США из НАТО, заявил сенатор Климов
Трамп вряд ли выведет США из НАТО, заявил сенатор Климов - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп вряд ли выведет США из НАТО, заявил сенатор Климов
Избранный президентом США республиканец Дональд Трамп вряд ли выведет США из НАТО, но Соединенные Штаты не будут "кормить" членов альянса, поставляя им оружие в РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:35
2024-11-07T17:44
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президентом США республиканец Дональд Трамп вряд ли выведет США из НАТО, но Соединенные Штаты не будут "кормить" членов альянса, поставляя им оружие в долг, а заставят их покупать американское вооружение, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Работавший помощником по нацбезопасности у Трампа в годы его первого президентского срока Джон Болтон ранее высказывал мнение, что в случае новой победы на выборах Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО."Я не думаю, что ему (Трампу - ред.) нужно выходить из НАТО. Вообще, понимаете, НАТО - это и есть США. Он может "закрыть" НАТО, ему не надо выходить из альянса. Или оставить его на всякий случай", - сказал Климов РИА Новости.Но то, что Соединенные Штаты "не будут при Трампе кормить НАТО - это точно", отметил сенатор."Использовать НАТО для того, чтобы высосать последние соки из экономики Европейского союза, я думаю, он, да, будет это делать. (Европейцы будут покупать - ред.) американское оружие. Покупая, а не в долг. В долг он вряд ли будет (им его давать - ред.)", - сказал парламентарий.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занятые подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, дональд трамп, андрей климов, джон болтон, nbc, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Андрей Климов, Джон Болтон, NBC, НАТО
Трамп вряд ли выведет США из НАТО, заявил сенатор Климов

Сенатор Климов: Трамп вряд ли выведет США из НАТО, но прекратит поставки оружия

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президентом США республиканец Дональд Трамп вряд ли выведет США из НАТО, но Соединенные Штаты не будут "кормить" членов альянса, поставляя им оружие в долг, а заставят их покупать американское вооружение, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Работавший помощником по нацбезопасности у Трампа в годы его первого президентского срока Джон Болтон ранее высказывал мнение, что в случае новой победы на выборах Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО.
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"Я не думаю, что ему (Трампу - ред.) нужно выходить из НАТО. Вообще, понимаете, НАТО - это и есть США. Он может "закрыть" НАТО, ему не надо выходить из альянса. Или оставить его на всякий случай", - сказал Климов РИА Новости.
Но то, что Соединенные Штаты "не будут при Трампе кормить НАТО - это точно", отметил сенатор.
"Использовать НАТО для того, чтобы высосать последние соки из экономики Европейского союза, я думаю, он, да, будет это делать. (Европейцы будут покупать - ред.) американское оружие. Покупая, а не в долг. В долг он вряд ли будет (им его давать - ред.)", - сказал парламентарий.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занятые подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАДональд ТрампАндрей КлимовДжон БолтонNBCНАТО
 
 
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