https://ria.ru/20241107/tramp-1982460030.html
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде
Для Дональда Трампа украинский конфликт является чужим проектом, он вряд ли будет сосредоточен на том, как помочь киевской хунте, считает глава комиссии Совфеда РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:59
2024-11-07T16:59
2024-11-07T16:59
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Для Дональда Трампа украинский конфликт является чужим проектом, он вряд ли будет сосредоточен на том, как помочь киевской хунте, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Что касается Украины, это же не его (Трампа - ред.) конфликт. Не он его начинал. Мало того, Украина очень сильно, вернее, нынешние деятели украинские, их предшественники, они очень сильно атаковали Трампа. И когда он был президентом, и до этого, они играли главным образом на стороне вот этих Клинтонов, (действующего президента США Джо - ред.) Байдена. И я думаю, он это не забыл", - сказал Климов РИА Новости. Сенатор добавил, что, по его мнению, Трамп "менее всего будет сосредотачиваться на том", как бы еще "помочь нынешней вот этой хунте" в Киеве. "Будет ли он их прямо там отодвигать от власти или нет, я не знаю. И никто не знает. Я думаю, сам Трамп об этом еще не знает, что он там решит. Но то, что у них дела плохи, это точно", - добавил политик. По словам законодателя, не случайно наибольшая паника сейчас в Киеве, Брюсселе, Париже, Берлине. "В Лондоне всегда рассматривали США как своего, так сказать, побратима. Вот здесь более-менее прослеживаются история", - отметил Климов. При этом британцы ездили и агитировали за Камалу Харрис, напомнил сенатор. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/smi-1982444923.html
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в мире, сша, дональд трамп, андрей климов, выборы президента сша — 2024, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Андрей Климов, Выборы президента США — 2024, Украина
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: Трамп вряд ли сосредоточится на помощи киевской хунте
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Для Дональда Трампа украинский конфликт является чужим проектом, он вряд ли будет сосредоточен на том, как помочь киевской хунте, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Что касается Украины, это же не его (Трампа - ред.) конфликт. Не он его начинал. Мало того, Украина очень сильно, вернее, нынешние деятели украинские, их предшественники, они очень сильно атаковали Трампа. И когда он был президентом, и до этого, они играли главным образом на стороне вот этих Клинтонов, (действующего президента США Джо - ред.) Байдена
. И я думаю, он это не забыл", - сказал Климов РИА Новости.
Сенатор добавил, что, по его мнению, Трамп "менее всего будет сосредотачиваться на том", как бы еще "помочь нынешней вот этой хунте" в Киеве.
"Будет ли он их прямо там отодвигать от власти или нет, я не знаю. И никто не знает. Я думаю, сам Трамп об этом еще не знает, что он там решит. Но то, что у них дела плохи, это точно", - добавил политик.
По словам законодателя, не случайно наибольшая паника сейчас в Киеве, Брюсселе
, Париже
, Берлине
.
"В Лондоне
всегда рассматривали США
как своего, так сказать, побратима. Вот здесь более-менее прослеживаются история", - отметил Климов. При этом британцы ездили и агитировали за Камалу Харрис
, напомнил сенатор.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.