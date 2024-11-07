Рейтинг@Mail.ru
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982460030.html
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде
Для Дональда Трампа украинский конфликт является чужим проектом, он вряд ли будет сосредоточен на том, как помочь киевской хунте, считает глава комиссии Совфеда РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:59
2024-11-07T16:59
в мире
сша
дональд трамп
андрей климов
выборы президента сша — 2024
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Для Дональда Трампа украинский конфликт является чужим проектом, он вряд ли будет сосредоточен на том, как помочь киевской хунте, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Что касается Украины, это же не его (Трампа - ред.) конфликт. Не он его начинал. Мало того, Украина очень сильно, вернее, нынешние деятели украинские, их предшественники, они очень сильно атаковали Трампа. И когда он был президентом, и до этого, они играли главным образом на стороне вот этих Клинтонов, (действующего президента США Джо - ред.) Байдена. И я думаю, он это не забыл", - сказал Климов РИА Новости. Сенатор добавил, что, по его мнению, Трамп "менее всего будет сосредотачиваться на том", как бы еще "помочь нынешней вот этой хунте" в Киеве. "Будет ли он их прямо там отодвигать от власти или нет, я не знаю. И никто не знает. Я думаю, сам Трамп об этом еще не знает, что он там решит. Но то, что у них дела плохи, это точно", - добавил политик. По словам законодателя, не случайно наибольшая паника сейчас в Киеве, Брюсселе, Париже, Берлине. "В Лондоне всегда рассматривали США как своего, так сказать, побратима. Вот здесь более-менее прослеживаются история", - отметил Климов. При этом британцы ездили и агитировали за Камалу Харрис, напомнил сенатор. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/smi-1982444923.html
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982453463.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, андрей климов, выборы президента сша — 2024, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Андрей Климов, Выборы президента США — 2024, Украина
Трамп вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, заявили в Совфеде

Сенатор Климов: Трамп вряд ли сосредоточится на помощи киевской хунте

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Для Дональда Трампа украинский конфликт является чужим проектом, он вряд ли будет сосредоточен на том, как помочь киевской хунте, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Что касается Украины, это же не его (Трампа - ред.) конфликт. Не он его начинал. Мало того, Украина очень сильно, вернее, нынешние деятели украинские, их предшественники, они очень сильно атаковали Трампа. И когда он был президентом, и до этого, они играли главным образом на стороне вот этих Клинтонов, (действующего президента США Джо - ред.) Байдена. И я думаю, он это не забыл", - сказал Климов РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Bloomberg рассказало о последствиях прекращения помощи США Украине
Вчера, 15:46
Сенатор добавил, что, по его мнению, Трамп "менее всего будет сосредотачиваться на том", как бы еще "помочь нынешней вот этой хунте" в Киеве.
"Будет ли он их прямо там отодвигать от власти или нет, я не знаю. И никто не знает. Я думаю, сам Трамп об этом еще не знает, что он там решит. Но то, что у них дела плохи, это точно", - добавил политик.
По словам законодателя, не случайно наибольшая паника сейчас в Киеве, Брюсселе, Париже, Берлине.
Лондоне всегда рассматривали США как своего, так сказать, побратима. Вот здесь более-менее прослеживаются история", - отметил Климов. При этом британцы ездили и агитировали за Камалу Харрис, напомнил сенатор.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"За один месяц". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 16:26
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
В миреСШАДональд ТрампАндрей КлимовВыборы президента США — 2024Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала