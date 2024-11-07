Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982408839.html
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа
Российская сторона пока не знает, кого США будут приглашать на инаугурацию Дональда Трампа, победившего на выборах американского президента, сообщил... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:23
2024-11-07T13:23
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская сторона пока не знает, кого США будут приглашать на инаугурацию Дональда Трампа, победившего на выборах американского президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос, будет ли РФ представлена на церемонии. "Мы пока вообще не знаем, кого будут приглашать туда и так далее, это же не к нам вопросы", - сказал Песков. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_cead9aed1bbdff52867ead6f6fdbef9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа

Песков: Россия пока не знает, кого будут приглашать на инаугурацию Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп во время встречи со сторонниками
Дональд Трамп во время встречи со сторонниками - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время встречи со сторонниками. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская сторона пока не знает, кого США будут приглашать на инаугурацию Дональда Трампа, победившего на выборах американского президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос, будет ли РФ представлена на церемонии.
"Мы пока вообще не знаем, кого будут приглашать туда и так далее, это же не к нам вопросы", - сказал Песков.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Трамп решил вопрос власти до 2036 года
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала