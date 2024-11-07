https://ria.ru/20241107/tramp-1982408839.html
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа
Российская сторона пока не знает, кого США будут приглашать на инаугурацию Дональда Трампа, победившего на выборах американского президента, сообщил... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:23
2024-11-07T13:23
2024-11-07T13:23
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская сторона пока не знает, кого США будут приглашать на инаугурацию Дональда Трампа, победившего на выборах американского президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос, будет ли РФ представлена на церемонии. "Мы пока вообще не знаем, кого будут приглашать туда и так далее, это же не к нам вопросы", - сказал Песков. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В Кремле не знают, кого пригласят на инаугурацию Трампа
Песков: Россия пока не знает, кого будут приглашать на инаугурацию Трампа
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская сторона пока не знает, кого США будут приглашать на инаугурацию Дональда Трампа, победившего на выборах американского президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос, будет ли РФ представлена на церемонии.
"Мы пока вообще не знаем, кого будут приглашать туда и так далее, это же не к нам вопросы", - сказал Песков.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.