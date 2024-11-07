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"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
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13:19 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982407840.html
"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США
"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США
По итогам президентских и парламентских выборов в США республиканец Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:19
2024-11-07T13:19
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. По итогам президентских и парламентских выборов в США республиканец Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Республиканская партия, вслед за Сенатом, обеспечила себе контроль над Палатой представителей. Это означает, что Трамп получает тотальный мандат на правление. Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - написал сенатор. По словам законодателя, личный враг Трампа, интриган и скрытый демократ, глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, "несомненно, отправится на свалку истории". "Ослабнут позиции либеральных республиканцев - сенатора Митта Ромни и иже с ним, которые поддерживали администрацию Байдена по Украине", - полагает Пушков. Политик отметил, что это не означает, что в отношениях с Россией наступит новая эпоха. "Но это означает, что Трамп уже полностью подчинил себе институты законодательной власти в США. Теперь посмотрим, как он этим распорядится", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, алексей пушков, марджори тейлор грин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Марджори Тейлор Грин, Выборы президента США — 2024
"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США

Сенатор Пушков: Трамп получает тотальный мандат на правление по итогам выборов

© AP Photo / Lynne SladkyДональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. По итогам президентских и парламентских выборов в США республиканец Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Республиканская партия, вслед за Сенатом, обеспечила себе контроль над Палатой представителей. Это означает, что Трамп получает тотальный мандат на правление. Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - написал сенатор.
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По словам законодателя, личный враг Трампа, интриган и скрытый демократ, глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, "несомненно, отправится на свалку истории".
"Ослабнут позиции либеральных республиканцев - сенатора Митта Ромни и иже с ним, которые поддерживали администрацию Байдена по Украине", - полагает Пушков.
Политик отметил, что это не означает, что в отношениях с Россией наступит новая эпоха. "Но это означает, что Трамп уже полностью подчинил себе институты законодательной власти в США. Теперь посмотрим, как он этим распорядится", - заключил сенатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампАлексей ПушковМарджори Тейлор ГринВыборы президента США — 2024
 
 
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