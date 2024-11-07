https://ria.ru/20241107/tramp-1982407840.html

"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США

"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024

"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США

По итогам президентских и парламентских выборов в США республиканец Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:19

2024-11-07T13:19

2024-11-07T13:19

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. По итогам президентских и парламентских выборов в США республиканец Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Республиканская партия, вслед за Сенатом, обеспечила себе контроль над Палатой представителей. Это означает, что Трамп получает тотальный мандат на правление. Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - написал сенатор. По словам законодателя, личный враг Трампа, интриган и скрытый демократ, глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, "несомненно, отправится на свалку истории". "Ослабнут позиции либеральных республиканцев - сенатора Митта Ромни и иже с ним, которые поддерживали администрацию Байдена по Украине", - полагает Пушков. Политик отметил, что это не означает, что в отношениях с Россией наступит новая эпоха. "Но это означает, что Трамп уже полностью подчинил себе институты законодательной власти в США. Теперь посмотрим, как он этим распорядится", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, алексей пушков, марджори тейлор грин, выборы президента сша — 2024