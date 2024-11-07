"Тотальный мандат". Пушков высказался об итогах выборов в США
Сенатор Пушков: Трамп получает тотальный мандат на правление по итогам выборов
© AP Photo / Lynne SladkyДональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Lynne Sladky
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. По итогам президентских и парламентских выборов в США республиканец Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Республиканская партия, вслед за Сенатом, обеспечила себе контроль над Палатой представителей. Это означает, что Трамп получает тотальный мандат на правление. Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - написал сенатор.
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По словам законодателя, личный враг Трампа, интриган и скрытый демократ, глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, "несомненно, отправится на свалку истории".
"Ослабнут позиции либеральных республиканцев - сенатора Митта Ромни и иже с ним, которые поддерживали администрацию Байдена по Украине", - полагает Пушков.
Политик отметил, что это не означает, что в отношениях с Россией наступит новая эпоха. "Но это означает, что Трамп уже полностью подчинил себе институты законодательной власти в США. Теперь посмотрим, как он этим распорядится", - заключил сенатор.
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