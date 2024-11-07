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СМИ раскрыли, когда Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом - РИА Новости, 07.11.2024
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07:31 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982344921.html
СМИ раскрыли, когда Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом
СМИ раскрыли, когда Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ раскрыли, когда Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Дональд Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с действующим президентом Джо Байденом уже на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:31
2024-11-07T07:31
сша
вашингтон (штат)
флорида
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Дональд Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с действующим президентом Джо Байденом уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. В штабе Трампа ранее заявили, что он с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с Байденом по вопросу передачи власти и намерен прибыть туда в скором будущем. "Как сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией, команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает, когда ему следует поехать в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом. Они надеются поехать пораньше, причем источник заявил, что это даже может быть уже на следующей неделе", - сообщает телеканал. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982344301.html
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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ раскрыли, когда Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом

CNN: Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Дональд Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с действующим президентом Джо Байденом уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
В штабе Трампа ранее заявили, что он с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с Байденом по вопросу передачи власти и намерен прибыть туда в скором будущем.
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"Как сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией, команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает, когда ему следует поехать в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом. Они надеются поехать пораньше, причем источник заявил, что это даже может быть уже на следующей неделе", - сообщает телеканал.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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