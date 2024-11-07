https://ria.ru/20241107/tramp-1982344921.html

СМИ раскрыли, когда Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом

СМИ раскрыли, когда Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом - РИА Новости, 07.11.2024

СМИ раскрыли, когда Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с Байденом

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Дональд Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с действующим президентом Джо Байденом уже на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:31

2024-11-07T07:31

2024-11-07T07:31

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Дональд Трамп может поехать в Вашингтон на встречу с действующим президентом Джо Байденом уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. В штабе Трампа ранее заявили, что он с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с Байденом по вопросу передачи власти и намерен прибыть туда в скором будущем. "Как сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией, команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает, когда ему следует поехать в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом. Они надеются поехать пораньше, причем источник заявил, что это даже может быть уже на следующей неделе", - сообщает телеканал. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982344301.html

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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире