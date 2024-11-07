https://ria.ru/20241107/torgi-1982396302.html
Торги на российском фондовом рынке открылись с задержкой на два часа
Торги на российском фондовом рынке открылись с задержкой на два часа - РИА Новости, 07.11.2024
Торги на российском фондовом рынке открылись с задержкой на два часа
Российский рынок акций снижается на 0,39% в начале открывшихся с задержкой из-за технического сбоя торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:22
2024-11-07T12:22
2024-11-07T12:24
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московская биржа
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский рынок акций снижается на 0,39% в начале открывшихся с задержкой из-за технического сбоя торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.13 мск снижается на 0,39% - до 2652,40 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,18%, до 900,48 пункта. Старт торгов был отложен примерно на 2 часа из-за технического сбоя.
https://ria.ru/20240215/mosbirzha-1927583672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, москва, россия
Экономика, Московская биржа, Москва, Россия
Торги на российском фондовом рынке открылись с задержкой на два часа
Торги на фондовом рынке Мосбиржи задержали на два часа из-за технического сбоя