https://ria.ru/20241107/torgi-1982396302.html

Торги на российском фондовом рынке открылись с задержкой на два часа

Торги на российском фондовом рынке открылись с задержкой на два часа - РИА Новости, 07.11.2024

Торги на российском фондовом рынке открылись с задержкой на два часа

Российский рынок акций снижается на 0,39% в начале открывшихся с задержкой из-за технического сбоя торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:22

2024-11-07T12:22

2024-11-07T12:24

экономика

московская биржа

москва

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский рынок акций снижается на 0,39% в начале открывшихся с задержкой из-за технического сбоя торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.13 мск снижается на 0,39% - до 2652,40 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,18%, до 900,48 пункта. Старт торгов был отложен примерно на 2 часа из-за технического сбоя.

https://ria.ru/20240215/mosbirzha-1927583672.html

москва

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, москва, россия