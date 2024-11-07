https://ria.ru/20241107/torgi-1982381238.html

Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке

Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 07.11.2024

Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке

Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12:10 мск, аукцион открытия — в 12:00 мск, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:12

2024-11-07T11:12

2024-11-07T12:50

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12:10 мск, аукцион открытия — в 12:00 мск, следует из сообщения торговой площадки."Седьмого ноября в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. Ошибка полностью устранена", — говорится в релизе.Подключаться к системе участники смогут с 11:45, уточняется в нем.В результате торги стартовали с задержкой примерно на два часа и начались со снижения: к 12:13 индекс Мосбиржи опустился на 0,39 процента, до 2652,40 пункта, а в юанях — на 0,18 процента до 900,48 пункта.Торги на остальных рынках Мосбиржи — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке начались вовремя и проходят в штатном режиме.Предыдущий сбой в работе площадки произошел 14 августа. Тогда причиной стала программная ошибка, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Торги приостанавливали примерно на час.

https://ria.ru/20240215/mosbirzha-1927583672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа