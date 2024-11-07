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Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 07.11.2024
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11:12 07.11.2024 (обновлено: 12:50 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/torgi-1982381238.html
Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке
Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 07.11.2024
Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке
Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12:10 мск, аукцион открытия — в 12:00 мск, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:12
2024-11-07T12:50
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12:10 мск, аукцион открытия — в 12:00 мск, следует из сообщения торговой площадки.&quot;Седьмого ноября в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. Ошибка полностью устранена&quot;, — говорится в релизе.Подключаться к системе участники смогут с 11:45, уточняется в нем.В результате торги стартовали с задержкой примерно на два часа и начались со снижения: к 12:13 индекс Мосбиржи опустился на 0,39 процента, до 2652,40 пункта, а в юанях — на 0,18 процента до 900,48 пункта.Торги на остальных рынках Мосбиржи — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке начались вовремя и проходят в штатном режиме.Предыдущий сбой в работе площадки произошел 14 августа. Тогда причиной стала программная ошибка, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Торги приостанавливали примерно на час.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Московская биржа назвала время начала торгов на фондовом рынке

Московская биржа запустит основные торги на фондовом рынке в 12:10 мск

© АГН "Москва" / Александр АвиловОфис Московской биржи
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Офис Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12:10 мск, аукцион открытия — в 12:00 мск, следует из сообщения торговой площадки.
«

"Седьмого ноября в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. Ошибка полностью устранена", — говорится в релизе.

Подключаться к системе участники смогут с 11:45, уточняется в нем.
В результате торги стартовали с задержкой примерно на два часа и начались со снижения: к 12:13 индекс Мосбиржи опустился на 0,39 процента, до 2652,40 пункта, а в юанях — на 0,18 процента до 900,48 пункта.
Торги на остальных рынках Мосбиржи — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке начались вовремя и проходят в штатном режиме.
Предыдущий сбой в работе площадки произошел 14 августа. Тогда причиной стала программная ошибка, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Торги приостанавливали примерно на час.
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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