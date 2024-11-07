https://ria.ru/20241107/torgi-1982374347.html
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов на фондовом рынке
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 07.11.2024
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов на фондовом рынке
Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:45
2024-11-07T10:45
2024-11-07T10:48
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, следует из сообщения торговой площадки. "Седьмого ноября 2024 года в 9.03 мск в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов", - говорится в сообщении. О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка. Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, москва, россия
Экономика, Московская биржа, Москва, Россия
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов на фондовом рынке
Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке ошибкой
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, следует из сообщения
торговой площадки.
"Седьмого ноября 2024 года в 9.03 мск в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов", - говорится в сообщении.
О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.