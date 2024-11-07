https://ria.ru/20241107/torgi-1982354594.html

Мосбиржа отложила начало торгов на фондовом рынке

Мосбиржа отложила начало торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 07.11.2024

Мосбиржа отложила начало торгов на фондовом рынке

Старт торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается, о начале торгов будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:21

2024-11-07T09:21

2024-11-07T09:27

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Старт торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается, о начале торгов будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка."Перенос старта торгов на фондовом рынке. Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241107/torgi-1982326342.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа