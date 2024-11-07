https://ria.ru/20241107/torgi-1982354594.html
Мосбиржа отложила начало торгов на фондовом рынке
Мосбиржа отложила начало торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 07.11.2024
Мосбиржа отложила начало торгов на фондовом рынке
Старт торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается, о начале торгов будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:21
2024-11-07T09:21
2024-11-07T09:27
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Старт торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается, о начале торгов будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка."Перенос старта торгов на фондовом рынке. Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241107/torgi-1982326342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа отложила начало торгов на фондовом рынке
Мосбиржа сообщила о переносе начала торгов на фондовом рынке