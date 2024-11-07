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Студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 07.11.2024
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10:38 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/terrorizm-1982371924.html
Студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма
Студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 07.11.2024
Студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма
Иностранного студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ РФ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:38
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БАРНАУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Иностранного студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ РФ. "Вынесен приговор бывшему студенту алтайского вуза за участие в террористической организации и содействие её деятельности… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет строгого режима с отбытием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении. Установлено, что с начала 2023 года фигурант оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, запрещенной в РФ, заявлял "о правильности идеологии и практики терроризма, целесообразности применения насилия в адрес "неверных", не разделяющих радикальные идеи, определяя тех, против кого борются террористы, по национальным и религиозным признакам". Студент формировал образ праведности, привлекательности террористической организации, он убеждал своих собеседников в необходимости вступить в ее ряды и заявлял о личной готовности убивать, утверждают в УФСБ. Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 (вовлечение лица в участие в деятельность террористической организации), ч. 1 ст. 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма), ч.2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма

ФСБ: студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БАРНАУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Иностранного студента алтайского вуза осудили на 14 лет за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ РФ.
"Вынесен приговор бывшему студенту алтайского вуза за участие в террористической организации и содействие её деятельности… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет строгого режима с отбытием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
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Установлено, что с начала 2023 года фигурант оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, запрещенной в РФ, заявлял "о правильности идеологии и практики терроризма, целесообразности применения насилия в адрес "неверных", не разделяющих радикальные идеи, определяя тех, против кого борются террористы, по национальным и религиозным признакам".
Студент формировал образ праведности, привлекательности террористической организации, он убеждал своих собеседников в необходимости вступить в ее ряды и заявлял о личной готовности убивать, утверждают в УФСБ.
Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 (вовлечение лица в участие в деятельность террористической организации), ч. 1 ст. 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма), ч.2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.
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