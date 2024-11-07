https://ria.ru/20241107/tela-1982434406.html

В Тюменской области в квартире нашли тела трех человек

В Тюменской области в квартире нашли тела трех человек - РИА Новости, 07.11.2024

В Тюменской области в квартире нашли тела трех человек

Тела мужчины, его сожительницы и ее несовершеннолетней дочери обнаружили в квартире одного из домов села Ярково Тюменской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:50

2024-11-07T14:50

2024-11-07T14:55

происшествия

тюменская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Тела мужчины, его сожительницы и ее несовершеннолетней дочери обнаружили в квартире одного из домов села Ярково Тюменской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, тела взрослых с огнестрельными ранениями, а также ребенка с колото-резаным ранением шеи были обнаружены утром в четверг в квартире жилого дома в селе Ярково Тюменской области. Утром к ним пришел сосед, так как накануне слышал, что в семье произошел конфликт, но попасть в квартиру не смог - дверь была закрыта изнутри. "Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, а после свел счеты с жизнью", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают следователи Тюменского межрайонного следственного отдела, они проводят осмотр, допрашивают соседей и знакомых. Назначен комплекс экспертиз.

https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)