https://ria.ru/20241107/tela-1982434406.html
В Тюменской области в квартире нашли тела трех человек
В Тюменской области в квартире нашли тела трех человек - РИА Новости, 07.11.2024
В Тюменской области в квартире нашли тела трех человек
Тела мужчины, его сожительницы и ее несовершеннолетней дочери обнаружили в квартире одного из домов села Ярково Тюменской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:50
2024-11-07T14:50
2024-11-07T14:55
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Тела мужчины, его сожительницы и ее несовершеннолетней дочери обнаружили в квартире одного из домов села Ярково Тюменской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, тела взрослых с огнестрельными ранениями, а также ребенка с колото-резаным ранением шеи были обнаружены утром в четверг в квартире жилого дома в селе Ярково Тюменской области. Утром к ним пришел сосед, так как накануне слышал, что в семье произошел конфликт, но попасть в квартиру не смог - дверь была закрыта изнутри. "Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, а после свел счеты с жизнью", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают следователи Тюменского межрайонного следственного отдела, они проводят осмотр, допрашивают соседей и знакомых. Назначен комплекс экспертиз.
https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюменской области в квартире нашли тела трех человек
В тюменском Ярково в квартире нашли тела мужчины, его сожительницы и ее дочери
ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Тела мужчины, его сожительницы и ее несовершеннолетней дочери обнаружили в квартире одного из домов села Ярково Тюменской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
По данным следствия, тела взрослых с огнестрельными ранениями, а также ребенка с колото-резаным ранением шеи были обнаружены утром в четверг в квартире жилого дома в селе Ярково Тюменской области. Утром к ним пришел сосед, так как накануне слышал, что в семье произошел конфликт, но попасть в квартиру не смог - дверь была закрыта изнутри.
«
"Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, а после свел счеты с жизнью", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают следователи Тюменского межрайонного следственного отдела, они проводят осмотр, допрашивают соседей и знакомых. Назначен комплекс экспертиз.