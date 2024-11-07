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Мантуров: Россия хочет быть ключевым участником в создании новых технологий - РИА Новости, 07.11.2024
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19:09 07.11.2024 (обновлено: 19:12 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/tekhnologii-1982492982.html
Мантуров: Россия хочет быть ключевым участником в создании новых технологий
Мантуров: Россия хочет быть ключевым участником в создании новых технологий - РИА Новости, 07.11.2024
Мантуров: Россия хочет быть ключевым участником в создании новых технологий
Россия рассчитывает стать одним из ключевых участников в формировании технологий будущего, при этом в одиночку создать весь комплекс невозможно, заявил первый... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:09
2024-11-07T19:12
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает стать одним из ключевых участников в формировании технологий будущего, при этом в одиночку создать весь комплекс невозможно, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рамках Международного симпозиума "Создавая будущее". "Думаю, вы согласитесь, что ни одно государство не способно в одиночку сформировать весь комплекс технологий завтрашнего дня. Это просто невозможно. Нам следует кооперироваться, отложив в сторону избыточный протекционизм, рестрикции и недобросовестную конкуренцию. Россия рассчитывает стать одним из ключевых участников такого сотрудничества во имя будущего. И для этого у нас есть опыт эффективной работы по глобальным научным и социальным проектам современного мира", - отметил Мантуров. По словам первого вице-премьера РФ, государство и бизнес пытаются спроектировать картину будущего, опираясь на твердую почву настоящего. Для этого необходимо исходить из наметившихся трендов, которые не только будут определять долгосрочную перспективу, но и менять уклад жизни общества, культурную среду, повседневные привычки, модели поведения и когнитивное познание. "Уже сегодня очевидно, что в основе революционных прорывов завтрашнего дня лежат искусственный интеллект и квантовая технология, фронтальная роботизация и беспилотный транспорт, развитие генетики, биофармы и персонализированной медицины, управление термоядерным синтезом и разработкой методов снижения техногенного воздействия на биосферу нашей планеты, а также формирование условий для освоения дальнего космоса. Эти и многие другие решения нашего будущего кардинально поменяют индустриальный и социокультурный ландшафт, станут ключом для повышения продолжительности и качества жизни, ликвидации нищеты и голода, замедления деградации окружающей среды и сохранения биоразнообразия", - добавил Мантуров. Он подчеркнул, что для достижения этого человечеству необходимо работать сообща. По словам Мантурова, идеи в рамках симпозиума являются своего рода капсулой времени для грядущих поколений. "Будущее принадлежит действительно им, но каким оно станет, зависит от нас с вами", - заключил первый вице-премьер РФ.
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россия, денис мантуров
Россия, Денис Мантуров
Мантуров: Россия хочет быть ключевым участником в создании новых технологий

Мантуров: РФ намерена стать ключевым участником в создании технологий будущего

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает стать одним из ключевых участников в формировании технологий будущего, при этом в одиночку создать весь комплекс невозможно, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рамках Международного симпозиума "Создавая будущее".
"Думаю, вы согласитесь, что ни одно государство не способно в одиночку сформировать весь комплекс технологий завтрашнего дня. Это просто невозможно. Нам следует кооперироваться, отложив в сторону избыточный протекционизм, рестрикции и недобросовестную конкуренцию. Россия рассчитывает стать одним из ключевых участников такого сотрудничества во имя будущего. И для этого у нас есть опыт эффективной работы по глобальным научным и социальным проектам современного мира", - отметил Мантуров.
По словам первого вице-премьера РФ, государство и бизнес пытаются спроектировать картину будущего, опираясь на твердую почву настоящего. Для этого необходимо исходить из наметившихся трендов, которые не только будут определять долгосрочную перспективу, но и менять уклад жизни общества, культурную среду, повседневные привычки, модели поведения и когнитивное познание.
"Уже сегодня очевидно, что в основе революционных прорывов завтрашнего дня лежат искусственный интеллект и квантовая технология, фронтальная роботизация и беспилотный транспорт, развитие генетики, биофармы и персонализированной медицины, управление термоядерным синтезом и разработкой методов снижения техногенного воздействия на биосферу нашей планеты, а также формирование условий для освоения дальнего космоса. Эти и многие другие решения нашего будущего кардинально поменяют индустриальный и социокультурный ландшафт, станут ключом для повышения продолжительности и качества жизни, ликвидации нищеты и голода, замедления деградации окружающей среды и сохранения биоразнообразия", - добавил Мантуров.
Он подчеркнул, что для достижения этого человечеству необходимо работать сообща. По словам Мантурова, идеи в рамках симпозиума являются своего рода капсулой времени для грядущих поколений.
"Будущее принадлежит действительно им, но каким оно станет, зависит от нас с вами", - заключил первый вице-премьер РФ.
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