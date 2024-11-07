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Татарстан в 2024 г получил на дороги более 8,3 млрд руб по нацпроекту - РИА Новости, 07.11.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:35 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tatarstan--1982514237.html
Татарстан в 2024 г получил на дороги более 8,3 млрд руб по нацпроекту
Татарстан в 2024 г получил на дороги более 8,3 млрд руб по нацпроекту - РИА Новости, 07.11.2024
Татарстан в 2024 г получил на дороги более 8,3 млрд руб по нацпроекту
Более 8,3 миллиарда рублей получил Татарстан в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", благодаря чему доля дорог в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:35
2024-11-07T20:35
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 8,3 миллиарда рублей получил Татарстан в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", благодаря чему доля дорог в нормативном состоянии в крупнейших агломерациях достигла 85%, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин. "В 2024 году 8,3 миллиарда рублей - это средства, которые направлены в рамках национального проекта на развитие агломераций, на приведение в нормативное состояние дорог муниципального, регионального значения", - сказал Чукин журналистам. По его информации, в общей сложности из этих средств 8,2 миллиарда рублей было направлено на дорожные работы, 141,5 миллиона рублей - на внедрение интеллектуальных транспортных систем в крупнейших агломерациях - Казанской и Набережночелнинской. Всего, по словам замминистра, программой дорожных работ республики на 2024 год предусмотрено выделение 82 миллиардов рублей. В рамках нацпроекта проведены работы на 53 объектах региональных автомобильных дорог общей протяженностью 70,1 километра. Финансирование на текущий год составило 2,2 миллиарда рублей. Работы завершены на всех объектах. Доля дорог в нормативном состоянии в данной категории увеличена до 51,6%. На дороги Казанской агломерации направлено 1,3 миллиарда рублей на реализовано 11 объектов общей протяженностью 16,2 километра. В Набережночелнинской агломерации выполнялись работы в текущем году выполнены работы на трех объектах протяженностью 11,8 километра. Финансирование составило 1,2 миллиарда рублей. Также три объекта протяженностью 7,9 километра отремонтированы в Нижнекамской агломерации в текущем году. Затраты составили 657,6 миллиона рублей. Доля дорог в нормативном состоянии во всех трех агломерациях достигла 85%. Кроме того, в текущем году по нацпроекту будут введены в эксплуатацию 19 мостов протяженностью 745 метров. Затраты на их возведение составляют 2,6 миллиарда рублей. Чукин отметил, что на всех объектах 2024 года были использованы новые и наилучшие технологии и современные материалы. В целом по нацпроекту такие технологии применялись на 92,8% объектов с учетом введения реестра новых и наилучших технологий с 2019 года. Всего с 2017 года на реализацию дорожного национального проекта в Татарстане направлено 67,8 миллиарда рублей, из которых 40,7 миллиарда рублей составило федеральное финансирование, приведено в нормативное состояние около 1,7 тысячи километров автомобильных дорог.
https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981203878.html
https://ria.ru/20241105/nalogi-1981998510.html
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республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан в 2024 г получил на дороги более 8,3 млрд руб по нацпроекту

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 8,3 миллиарда рублей получил Татарстан в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", благодаря чему доля дорог в нормативном состоянии в крупнейших агломерациях достигла 85%, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.
"В 2024 году 8,3 миллиарда рублей - это средства, которые направлены в рамках национального проекта на развитие агломераций, на приведение в нормативное состояние дорог муниципального, регионального значения", - сказал Чукин журналистам.
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По его информации, в общей сложности из этих средств 8,2 миллиарда рублей было направлено на дорожные работы, 141,5 миллиона рублей - на внедрение интеллектуальных транспортных систем в крупнейших агломерациях - Казанской и Набережночелнинской. Всего, по словам замминистра, программой дорожных работ республики на 2024 год предусмотрено выделение 82 миллиардов рублей.
В рамках нацпроекта проведены работы на 53 объектах региональных автомобильных дорог общей протяженностью 70,1 километра. Финансирование на текущий год составило 2,2 миллиарда рублей. Работы завершены на всех объектах. Доля дорог в нормативном состоянии в данной категории увеличена до 51,6%.
На дороги Казанской агломерации направлено 1,3 миллиарда рублей на реализовано 11 объектов общей протяженностью 16,2 километра. В Набережночелнинской агломерации выполнялись работы в текущем году выполнены работы на трех объектах протяженностью 11,8 километра. Финансирование составило 1,2 миллиарда рублей. Также три объекта протяженностью 7,9 километра отремонтированы в Нижнекамской агломерации в текущем году. Затраты составили 657,6 миллиона рублей. Доля дорог в нормативном состоянии во всех трех агломерациях достигла 85%.
Кроме того, в текущем году по нацпроекту будут введены в эксплуатацию 19 мостов протяженностью 745 метров. Затраты на их возведение составляют 2,6 миллиарда рублей.
Чукин отметил, что на всех объектах 2024 года были использованы новые и наилучшие технологии и современные материалы. В целом по нацпроекту такие технологии применялись на 92,8% объектов с учетом введения реестра новых и наилучших технологий с 2019 года.
Всего с 2017 года на реализацию дорожного национального проекта в Татарстане направлено 67,8 миллиарда рублей, из которых 40,7 миллиарда рублей составило федеральное финансирование, приведено в нормативное состояние около 1,7 тысячи километров автомобильных дорог.
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