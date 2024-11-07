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В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/svo-1982398173.html
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО - РИА Новости, 07.11.2024
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не изменит целей специальной военной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:28
2024-11-07T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
леонид ивлев
джо байден
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не изменит целей специальной военной операции. "Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочая комната президента США в Белом доме – ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются", - сказал Ивлев журналистам в пресс-центре РИА Крым. По его словам, до инаугурации, которая состоится в январе, Трамп власти не имеет, поэтому действующий президент Джо Байден будет насыщать Украину оружием. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, леонид ивлев, джо байден, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Леонид Ивлев, Джо Байден, Россия
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО

Депутат Ивлев: приход Трампа к власти в США не изменит целей спецоперации

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не изменит целей специальной военной операции.
"Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочая комната президента США в Белом доме – ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются", - сказал Ивлев журналистам в пресс-центре РИА Крым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
6 ноября, 12:20
По его словам, до инаугурации, которая состоится в январе, Трамп власти не имеет, поэтому действующий президент Джо Байден будет насыщать Украину оружием.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Это все изменит". Первое решение Трампа коснется России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампЛеонид ИвлевДжо БайденРоссия
 
 
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