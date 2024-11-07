https://ria.ru/20241107/svo-1982398173.html
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО - РИА Новости, 07.11.2024
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не изменит целей специальной военной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:28
2024-11-07T12:28
2024-11-07T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
леонид ивлев
джо байден
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не изменит целей специальной военной операции. "Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочая комната президента США в Белом доме – ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются", - сказал Ивлев журналистам в пресс-центре РИА Крым. По его словам, до инаугурации, которая состоится в январе, Трамп власти не имеет, поэтому действующий президент Джо Байден будет насыщать Украину оружием. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, леонид ивлев, джо байден, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Леонид Ивлев, Джо Байден, Россия
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО
Депутат Ивлев: приход Трампа к власти в США не изменит целей спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не изменит целей специальной военной операции.
"Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочая комната президента США в Белом доме – ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются", - сказал Ивлев журналистам в пресс-центре РИА Крым.
По его словам, до инаугурации, которая состоится в январе, Трамп власти не имеет, поэтому действующий президент Джо Байден
будет насыщать Украину
оружием.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.