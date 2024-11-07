https://ria.ru/20241107/svo-1982398173.html

В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО

В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО - РИА Новости, 07.11.2024

В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не изменит целей специальной военной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:28

2024-11-07T12:28

2024-11-07T12:28

специальная военная операция на украине

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не изменит целей специальной военной операции. "Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочая комната президента США в Белом доме – ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются", - сказал Ивлев журналистам в пресс-центре РИА Крым. По его словам, до инаугурации, которая состоится в январе, Трамп власти не имеет, поэтому действующий президент Джо Байден будет насыщать Украину оружием. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, леонид ивлев, джо байден, россия