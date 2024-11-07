https://ria.ru/20241107/svo-1982395326.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 07.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:20

2024-11-07T12:20

2024-11-07T12:20

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 127-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Дмитровка, Избицкое Харьковской области и Великая Писаревка Сумской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

харьковская область

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украина, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность