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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 07.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:20
2024-11-07T12:20
2024-11-07T12:20
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сумская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 127-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Дмитровка, Избицкое Харьковской области и Великая Писаревка Сумской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ потеряли до 55 военных за сутки в зоне ответственности "Севера"