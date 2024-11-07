https://ria.ru/20241107/svo-1982394661.html

Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.11.2024

Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:17

2024-11-07T12:17

2024-11-07T12:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила восемь контратак, противник потерял до 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 60-й механизированной бригад ВСУ, 109-й и 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Сеньково Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 28-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны."Противник потерял до 430 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)