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Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 07.11.2024 (обновлено: 12:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/svo-1982394661.html
Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.11.2024
Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:17
2024-11-07T12:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила восемь контратак, противник потерял до 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 60-й механизированной бригад ВСУ, 109-й и 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Сеньково Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 28-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны."Противник потерял до 430 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк -72Б3М на огневой точке
Танк -72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк -72Б3М на огневой точке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила восемь контратак, противник потерял до 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 60-й механизированной бригад ВСУ, 109-й и 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Сеньково Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 28-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 430 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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