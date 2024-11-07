https://ria.ru/20241107/svo-1982394569.html

Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам

Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам - РИА Новости, 07.11.2024

Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам

Российская группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение шести украинским бригадам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:16

2024-11-07T12:16

2024-11-07T16:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

красноармейск

северск

безопасность

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение шести украинским бригадам, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике 23, 28, 30, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Потери украинской армии в зоне ответственности "Юга" за сутки составили:В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили скопления ВСУ в 119 районах, нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.Силы ПВО сбили 55 украинских дронов.Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982383166.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

северск

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вооруженные силы украины, россия, красноармейск, северск, безопасность