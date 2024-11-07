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Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 07.11.2024 (обновлено: 16:01 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/svo-1982394569.html
Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам
Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам - РИА Новости, 07.11.2024
Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам
Российская группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение шести украинским бригадам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:16
2024-11-07T16:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
северск
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение шести украинским бригадам, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск &lt;…&gt; нанесли поражение живой силе и технике 23, 28, 30, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Потери украинской армии в зоне ответственности "Юга" за сутки составили:В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили скопления ВСУ в 119 районах, нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.Силы ПВО сбили 55 украинских дронов.Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982383166.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
северск
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вооруженные силы украины, россия, красноармейск, северск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Красноармейск, Северск, Безопасность
Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам

ВСУ потеряли до 665 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение шести украинским бригадам, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике 23, 28, 30, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
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Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Потери украинской армии в зоне ответственности "Юга" за сутки составили:
  • около 665 солдат убитыми и ранеными;
  • три автомобиля;
  • три американских орудия М119.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили скопления ВСУ в 119 районах, нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Силы ПВО сбили 55 украинских дронов.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
  • 648 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 35 353 беспилотника;
  • 585 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 071 танк и другие боевые бронемашины;
  • 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 28 032 военных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКрасноармейскСеверскБезопасность
 
 
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