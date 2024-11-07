Бойцы "Юга" нанесли удары по шести украинским бригадам
ВСУ потеряли до 665 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение шести украинским бригадам, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике 23, 28, 30, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Потери украинской армии в зоне ответственности "Юга" за сутки составили:
- около 665 солдат убитыми и ранеными;
- три автомобиля;
- три американских орудия М119.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили скопления ВСУ в 119 районах, нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Силы ПВО сбили 55 украинских дронов.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
- 648 самолетов;
- 283 вертолета;
- 35 353 беспилотника;
- 585 зенитных ракетных комплексов;
- 19 071 танк и другие боевые бронемашины;
- 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 28 032 военных автомобиля.
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