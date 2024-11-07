https://ria.ru/20241107/svo-1982394256.html

ВСУ потеряли шведский бронетранспортер в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли шведский бронетранспортер в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 07.11.2024

ВСУ потеряли шведский бронетранспортер в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 455 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, три бронемашины... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:15

2024-11-07T12:15

2024-11-07T12:21

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 455 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, три бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка ДНР, отразили 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 455 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства, боевую бронированную машину HMMWV производства США, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241107/vsu-1982377627.html

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша