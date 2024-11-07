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ВСУ потеряли шведский бронетранспортер в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 07.11.2024
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12:15 07.11.2024 (обновлено: 12:21 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/svo-1982394256.html
ВСУ потеряли шведский бронетранспортер в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли шведский бронетранспортер в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 07.11.2024
ВСУ потеряли шведский бронетранспортер в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 455 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, три бронемашины... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:15
2024-11-07T12:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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украина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 455 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, три бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка ДНР, отразили 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 455 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства, боевую бронированную машину HMMWV производства США, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли шведский бронетранспортер в зоне действий группировки "Центр"

МО: ВСУ потеряли бронетранспортер VIKING в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 455 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, три бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка ДНР, отразили 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Противник потерял до 455 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства, боевую бронированную машину HMMWV производства США, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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