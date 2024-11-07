https://ria.ru/20241107/sud-1982452239.html

В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ

В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024

В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:22

2024-11-07T16:22

2024-11-07T16:22

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Латвийской Республики Кристса Анцанса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с марта 2022 по сентябрь 2024 года Анцанс прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более чем 2,3 миллиона рублей. Анцанс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241107/naemnik-1982347255.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины