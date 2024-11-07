Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sud-1982452239.html
В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ
В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:22
2024-11-07T16:22
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_e7a975d8e3f6e9dbad957e5c817fbb3f.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Латвийской Республики Кристса Анцанса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с марта 2022 по сентябрь 2024 года Анцанс прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более чем 2,3 миллиона рублей. Анцанс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241107/naemnik-1982347255.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f35efc77e6a7601f4537115b947a067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР будут судить наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ

Генпрокуратура: в ДНР направили в суд дело гражданина Латвии, воевавшего за ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Латвийской Республики Кристса Анцанса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с марта 2022 по сентябрь 2024 года Анцанс прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.
Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более чем 2,3 миллиона рублей.
Анцанс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии
Вчера, 08:13
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала