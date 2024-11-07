https://ria.ru/20241107/sud-1982363118.html

Жителя Крыма осудили на 13 лет за шпионаж

Жителя Крыма осудили на 13 лет за шпионаж - РИА Новости, 07.11.2024

Жителя Крыма осудили на 13 лет за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам за госизмену местного жителя, собиравшего и передававшего противнику военные сведения, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:59

2024-11-07T09:59

2024-11-07T10:14

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам за госизмену местного жителя, собиравшего и передававшего противнику военные сведения, сообщила пресс-служба суда.По данным следствия, 36-летний житель Ленинского района А. Довгань занимался шпионажем, то есть собирал и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)."Верховный суд республики Крым… назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241010/shpionazh-1977413339.html

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происшествия, россия