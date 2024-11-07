https://ria.ru/20241107/ssha-1982540822.html

В Белом доме заявили о разочаровании из-за исхода президентских выборов

В Белом доме заявили о разочаровании из-за исхода президентских выборов - РИА Новости, 07.11.2024

В Белом доме заявили о разочаровании из-за исхода президентских выборов

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер в среду признала, что администрация президента США Джо Байдена разочарована результатом выборов главы государства,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:30

2024-11-07T22:30

2024-11-07T22:49

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер в среду признала, что администрация президента США Джо Байдена разочарована результатом выборов главы государства, где победил Дональд Трамп."Разочарованы ли мы? Да, мы разочарованы"- заявила она журналистам на брифинге.Жан-Пьер добавила, что в Белом доме считают исход голосования "поражением".Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, сша, дональд трамп, карин жан-пьер, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024