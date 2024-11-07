В Белом доме заявили о разочаровании из-за исхода президентских выборов
Пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер заявила о разочаровании итогами выборов США
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер в среду признала, что администрация президента США Джо Байдена разочарована результатом выборов главы государства, где победил Дональд Трамп.
"Разочарованы ли мы? Да, мы разочарованы"- заявила она журналистам на брифинге.
Жан-Пьер добавила, что в Белом доме считают исход голосования "поражением".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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