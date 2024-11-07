https://ria.ru/20241107/ssha-1982529307.html
Путин охарактеризовал президентов США, с которыми работал
Путин охарактеризовал президентов США, с которыми работал - РИА Новости, 07.11.2024
Путин охарактеризовал президентов США, с которыми работал
Президент России Владимир Путин назвал всех глав США, с которыми работал, интересными людьми. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:45
2024-11-07T21:45
2024-11-07T22:06
сша
в мире
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982530699_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ef123a0ce0d11f474a95a2d7e082ff2b.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал всех глав США, с которыми работал, интересными людьми."Вы знаете, ведь вообще они все - интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался бы на вершине власти в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно каким-то ничтожным или глупым, неинтересным человеком", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982530699_111:0:1071:720_1920x0_80_0_0_b7e1afac82d2e601b2dfc2dac583a50b.jpg
Путин о президентах США, с которыми работал
Путин назвал всех президентов США, с которыми работал, интересными людьми.
2024-11-07T21:45
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
США, В мире, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин охарактеризовал президентов США, с которыми работал
Путин назвал всех президентов США, с которыми работал, интересными людьми
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал всех глав США, с которыми работал, интересными людьми.
"Вы знаете, ведь вообще они все - интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался бы на вершине власти в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно каким-то ничтожным или глупым, неинтересным человеком", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.