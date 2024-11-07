https://ria.ru/20241107/ssha-1982529307.html

Путин охарактеризовал президентов США, с которыми работал

Путин охарактеризовал президентов США, с которыми работал - РИА Новости, 07.11.2024

Путин охарактеризовал президентов США, с которыми работал

Президент России Владимир Путин назвал всех глав США, с которыми работал, интересными людьми. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:45

2024-11-07T21:45

2024-11-07T22:06

сша

в мире

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал всех глав США, с которыми работал, интересными людьми."Вы знаете, ведь вообще они все - интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался бы на вершине власти в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно каким-то ничтожным или глупым, неинтересным человеком", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html

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Путин о президентах США, с которыми работал Путин назвал всех президентов США, с которыми работал, интересными людьми. 2024-11-07T21:45 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году