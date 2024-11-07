https://ria.ru/20241107/ssha-1982495720.html

Самые яркие высказывания кандидатов на пост госсекретаря США

Самые яркие высказывания кандидатов на пост госсекретаря США - РИА Новости, 07.11.2024

Самые яркие высказывания кандидатов на пост госсекретаря США

Марко Рубио и Ричард Гренелл, которых американские СМИ назвали кандидатами на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, неоднократно высказывались... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:27

2024-11-07T19:27

2024-11-07T19:27

в мире

сша

украина

германия

марко рубио

ричард гренелл

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982391362_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0be4dec76ba4a46dedc0038325d3ad32.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Марко Рубио и Ричард Гренелл, которых американские СМИ назвали кандидатами на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, неоднократно высказывались о ситуации на Украине, призывая искать пути мирного урегулирования, выражая недовольство слишком большими расходами бюджета и заявляя, что войне всегда есть альтернатива. РИА Новости собрало самые яркие высказывания этих политиков. Рубио: ситуация в тупике, а бюджет не резиновыйСенатор от штата Флорида и вице-председатель комитета Сената по разведке Марко Рубио заявлял, что США должны приложить усилия для завершения конфликта на Украине, потому что ситуация зашла в тупик. "Что касается Украины, кто хочет войны? Дональд Трамп хочет, чтобы война на Украине завершилась. Как бизнесмен, он не станет открыто говорить о тактике, которая приведет к этому, но я не понимаю, почему бы нам не захотеть завершения войны", - говорил Рубио в интервью NBC. Признавая Киев "важным интересом национальной безопасности" для Вашингтона, сенатор отмечал, что хотя поддержка Украины важна, она не является безграничной. Он выступал против перерастания конфликта в долгосрочную войну, требующую многомиллиардных затрат. "Это не безграничный интерес. Это не 60 миллиардов долларов каждые шесть месяцев", - заявлял Рубио. Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил РИА Новости, что Рубио является "ястребом" и вряд ли полностью прекратит поддержку Украины, однако фокус внимания госдепа при нём может сместиться на Ближний Восток. Гренелл: существует альтернатива войнеРичард Гренелл, бывший посол США в Германии и и.о. директора национальной разведки США в прошлом, также неоднократно высказывался на тему украинского кризиса. По его мнению, конфликт можно было бы предотвратить, если бы дипломатия Запада была более активной. В интервью немецкому изданию Table.Media он сетовал на отсутствие мирного плана со стороны НАТО, США и Германии. "Мы не видели мирного плана от стран НАТО, мы не видели мирного плана от Америки. Мы не видели никакого мирного плана со стороны Германии", - говорил Гренелл, добавляя, что в идеале министры иностранных дел Европы и США должны были бы активно работать на предотвращение конфликта до его эскалации. "Я всегда считал, что существует альтернатива войне. В нашем арсенале есть и другие инструменты", - подчеркивал политик. В частности, бывший посол США в Германии предлагал создать автономные зоны на Украине в рамках мирного соглашения. "Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали", - заявлял он Bloomberg. На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Где же ты был, Рик, когда на столе у международного сообщества находились минские договоренности, посвященные именно этому, а Россия в их поддержку делала максимум возможного и призывала к поиску формы федерализации Украины для сохранения ее целостности?" - писала Захарова в своем Telegram-канале. Кроме того, Гренелл утверждал, что Украину не следует в ближайшее время принимать в НАТО. "Мы не должны принимать в клуб новых людей, если нынешние члены клуба не платят свою справедливую долю", - указал он.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982407357.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

https://ria.ru/20241107/politolog-1982392811.html

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956181891.html

сша

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, германия, марко рубио, ричард гренелл, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024