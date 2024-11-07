Politico назвала кандидатов на пост госсекретаря США
Politico: сенаторы Рубио и Хагерти претендуют на пост госсекретаря США
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл являются кандидатами на пост госсекретаря в будущей администрации Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах президента США, сообщает газета Politico.
"Сенаторы Рубио и... Хагерти, а также... Гренелл являются кандидатами на пост госсекретаря, а сенатор Том Котон может стать министром обороны", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник, услышавший эту информацию от бывшего советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.
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По информации газеты, политик Роберт Кеннеди-младший, скорее всего, будет играть значимую роль в сфере здравоохранения при следующей администрации.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис по-прежнему имеет только 226 голосов.
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