https://ria.ru/20241107/ssha-1982354310.html

СМИ: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США

СМИ: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США - РИА Новости, 07.11.2024

СМИ: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США

Американский предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший приняли участие во встречах с чиновниками, занимающимися переходом власти от нынешней... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:18

2024-11-07T09:18

2024-11-07T09:20

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

роберт ф. кеннеди-младший

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_77848b4fcca704fef1cb34a8a0486474.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший приняли участие во встречах с чиновниками, занимающимися переходом власти от нынешней администрации к следующей, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.Ранее Дональд Трамп, объявивший о победе на выборах президента США, заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания."Маск и Кеннеди приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися вопросами перехода, в (резиденции Трампа) Мар-а-Лаго на фоне подготовки Трампа к созданию своего кабинета", - говорится в сообщении телеканала.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, роберт ф. кеннеди-младший