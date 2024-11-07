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СМИ: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США
СМИ: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США
Американский предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший приняли участие во встречах с чиновниками, занимающимися переходом власти от нынешней... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:18
2024-11-07T09:18
2024-11-07T09:20
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший приняли участие во встречах с чиновниками, занимающимися переходом власти от нынешней администрации к следующей, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.Ранее Дональд Трамп, объявивший о победе на выборах президента США, заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания."Маск и Кеннеди приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися вопросами перехода, в (резиденции Трампа) Мар-а-Лаго на фоне подготовки Трампа к созданию своего кабинета", - говорится в сообщении телеканала.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, роберт ф. кеннеди-младший
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Роберт Ф. Кеннеди-младший
СМИ: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США
ABC News: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший приняли участие во встречах с чиновниками, занимающимися переходом власти от нынешней администрации к следующей, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на источники.
Ранее Дональд Трамп, объявивший о победе на выборах президента США, заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
"Маск и Кеннеди приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися вопросами перехода, в (резиденции Трампа) Мар-а-Лаго на фоне подготовки Трампа к созданию своего кабинета", - говорится в сообщении телеканала.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.