https://ria.ru/20241107/sport-1982388359.html

Более 786 млн руб направил Сургутский район Югры на объекты спорта

Более 786 млн руб направил Сургутский район Югры на объекты спорта - РИА Новости, 07.11.2024

Более 786 млн руб направил Сургутский район Югры на объекты спорта

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направили за последние пять лет на создание спортивных объектов более 786 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:44

2024-11-07T11:44

2024-11-07T11:44

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

белый яр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направили за последние пять лет на создание спортивных объектов более 786 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "С 2019 года в разных поселениях возведен 41 спортивный объект. Объем финансирования составил свыше 786 миллионов рублей, из них порядка 552 миллионов рублей – средства муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, на сегодняшний день спортом систематически занимаются свыше 90 тысяч жителей Сургутского района, что составляет 74,4% населения муниципалитета. По данным администрации района, в ближайшем будущем начнется строительство еще трех спортивных объектов. Так, в следующем году начнется проектирование спорткомплекса в поселке городского типа Белый Яр и зала боевых видов спорта в Барсово. Строительство объектов запланировано на 2026-2027 годы. Помимо этого, в городе Лянтор начали планировку участка для строительства спортивного комплекса. В июне текущего года в деревне Русскинской были открыты сразу два объекта – спортивный комплекс и крытый хоккейный корт круглогодичного использования. Стоимость обоих проектов составила более 131 миллиона рублей. Построили объекты по первой муниципальной концессии при участии недропользователей.

https://ria.ru/20241031/lagerya-1981155226.html

https://ria.ru/20241021/yugra-1979125046.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

белый яр

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, белый яр