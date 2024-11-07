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Более 786 млн руб направил Сургутский район Югры на объекты спорта - РИА Новости, 07.11.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:44 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sport-1982388359.html
Более 786 млн руб направил Сургутский район Югры на объекты спорта
Более 786 млн руб направил Сургутский район Югры на объекты спорта - РИА Новости, 07.11.2024
Более 786 млн руб направил Сургутский район Югры на объекты спорта
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направили за последние пять лет на создание спортивных объектов более 786 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:44
2024-11-07T11:44
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
белый яр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направили за последние пять лет на создание спортивных объектов более 786 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "С 2019 года в разных поселениях возведен 41 спортивный объект. Объем финансирования составил свыше 786 миллионов рублей, из них порядка 552 миллионов рублей – средства муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, на сегодняшний день спортом систематически занимаются свыше 90 тысяч жителей Сургутского района, что составляет 74,4% населения муниципалитета. По данным администрации района, в ближайшем будущем начнется строительство еще трех спортивных объектов. Так, в следующем году начнется проектирование спорткомплекса в поселке городского типа Белый Яр и зала боевых видов спорта в Барсово. Строительство объектов запланировано на 2026-2027 годы. Помимо этого, в городе Лянтор начали планировку участка для строительства спортивного комплекса. В июне текущего года в деревне Русскинской были открыты сразу два объекта – спортивный комплекс и крытый хоккейный корт круглогодичного использования. Стоимость обоих проектов составила более 131 миллиона рублей. Построили объекты по первой муниципальной концессии при участии недропользователей.
https://ria.ru/20241031/lagerya-1981155226.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Белый Яр

Более 786 млн руб направил Сургутский район Югры на объекты спорта

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава муниципалитета Сургутского района Андрей Трубецкой
Глава муниципалитета Сургутского района Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава муниципалитета Сургутского района Андрей Трубецкой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направили за последние пять лет на создание спортивных объектов более 786 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"С 2019 года в разных поселениях возведен 41 спортивный объект. Объем финансирования составил свыше 786 миллионов рублей, из них порядка 552 миллионов рублей – средства муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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По его словам, на сегодняшний день спортом систематически занимаются свыше 90 тысяч жителей Сургутского района, что составляет 74,4% населения муниципалитета.
По данным администрации района, в ближайшем будущем начнется строительство еще трех спортивных объектов. Так, в следующем году начнется проектирование спорткомплекса в поселке городского типа Белый Яр и зала боевых видов спорта в Барсово. Строительство объектов запланировано на 2026-2027 годы. Помимо этого, в городе Лянтор начали планировку участка для строительства спортивного комплекса.
В июне текущего года в деревне Русскинской были открыты сразу два объекта – спортивный комплекс и крытый хоккейный корт круглогодичного использования. Стоимость обоих проектов составила более 131 миллиона рублей. Построили объекты по первой муниципальной концессии при участии недропользователей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округБелый Яр
 
 
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