Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области расширили список получателей соцподдержки - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:00 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sotspodderzhka-1982421631.html
В Липецкой области расширили список получателей соцподдержки
В Липецкой области расширили список получателей соцподдержки - РИА Новости, 07.11.2024
В Липецкой области расширили список получателей соцподдержки
Власти Липецкой области расширили список получателей социальной поддержки из числа родственников участников СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:00
2024-11-07T14:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604218_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_cf3ac07206087df4e412e3e70ccf4f1a.jpg
ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области расширили список получателей социальной поддержки из числа родственников участников СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам состоявшейся в четверг сессии областного парламента. Губернатор отметил, что право на получение различных мер социальной поддержки теперь имеют родители, дети и супруги участников добровольческих формирований Нацгвардии России. Также членами семьи участника СВО, имеющими право на соцподдержку, теперь считаются люди, фактически воспитавшие его – женщины в возрасте от 50 лет, мужчины с 55 лет или инвалиды, воспитывавшие и содержащие участника СВО не менее пяти лет до его совершеннолетия. Как сообщил Артамонов, еще одно нововведение касается документов. Так, новый законопроект уточняет срок действия справки, подтверждающей статус члена семьи участника спецоперации. Документ действует в течение года с месяца обращения за ее получением. Меры поддержки устанавливаются на этот период. Кроме этого, социальное обслуживание на дому, в полустационаре и стационаре теперь доступно не только родителям участников СВО, но и их супругам и детям. "Мы понимаем, какое важное дело делают наши защитники, отстаивающие интересы страны на передовой. И мы должны гарантировать им, что их семьи находятся под опекой, что они ни в чем не нуждаются, а их просьбы не остаются без ответа", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20241107/remont-1982412083.html
https://ria.ru/20241106/infrastruktura-1982223604.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604218_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_76f43f9dd8994cb0d71f994b799ba2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов

В Липецкой области расширили список получателей соцподдержки

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области расширили список получателей социальной поддержки из числа родственников участников СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам состоявшейся в четверг сессии областного парламента.
Губернатор отметил, что право на получение различных мер социальной поддержки теперь имеют родители, дети и супруги участников добровольческих формирований Нацгвардии России.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Почти 300 домов капитально отремонтируют в Липецкой области в этом году
Вчера, 13:34
Также членами семьи участника СВО, имеющими право на соцподдержку, теперь считаются люди, фактически воспитавшие его – женщины в возрасте от 50 лет, мужчины с 55 лет или инвалиды, воспитывавшие и содержащие участника СВО не менее пяти лет до его совершеннолетия.
Как сообщил Артамонов, еще одно нововведение касается документов. Так, новый законопроект уточняет срок действия справки, подтверждающей статус члена семьи участника спецоперации. Документ действует в течение года с месяца обращения за ее получением. Меры поддержки устанавливаются на этот период.
Кроме этого, социальное обслуживание на дому, в полустационаре и стационаре теперь доступно не только родителям участников СВО, но и их супругам и детям.
"Мы понимаем, какое важное дело делают наши защитники, отстаивающие интересы страны на передовой. И мы должны гарантировать им, что их семьи находятся под опекой, что они ни в чем не нуждаются, а их просьбы не остаются без ответа", – подчеркнул Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Власти Липецкой области поддержат развитие туристской инфраструктуры
6 ноября, 15:39
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала