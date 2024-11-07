https://ria.ru/20241107/sotspodderzhka-1982421631.html
В Липецкой области расширили список получателей соцподдержки
В Липецкой области расширили список получателей соцподдержки - РИА Новости, 07.11.2024
В Липецкой области расширили список получателей соцподдержки
Власти Липецкой области расширили список получателей социальной поддержки из числа родственников участников СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:00
2024-11-07T14:00
2024-11-07T14:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604218_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_cf3ac07206087df4e412e3e70ccf4f1a.jpg
ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области расширили список получателей социальной поддержки из числа родственников участников СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам состоявшейся в четверг сессии областного парламента. Губернатор отметил, что право на получение различных мер социальной поддержки теперь имеют родители, дети и супруги участников добровольческих формирований Нацгвардии России. Также членами семьи участника СВО, имеющими право на соцподдержку, теперь считаются люди, фактически воспитавшие его – женщины в возрасте от 50 лет, мужчины с 55 лет или инвалиды, воспитывавшие и содержащие участника СВО не менее пяти лет до его совершеннолетия. Как сообщил Артамонов, еще одно нововведение касается документов. Так, новый законопроект уточняет срок действия справки, подтверждающей статус члена семьи участника спецоперации. Документ действует в течение года с месяца обращения за ее получением. Меры поддержки устанавливаются на этот период. Кроме этого, социальное обслуживание на дому, в полустационаре и стационаре теперь доступно не только родителям участников СВО, но и их супругам и детям. "Мы понимаем, какое важное дело делают наши защитники, отстаивающие интересы страны на передовой. И мы должны гарантировать им, что их семьи находятся под опекой, что они ни в чем не нуждаются, а их просьбы не остаются без ответа", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20241107/remont-1982412083.html
https://ria.ru/20241106/infrastruktura-1982223604.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604218_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_76f43f9dd8994cb0d71f994b799ba2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области расширили список получателей социальной поддержки из числа родственников участников СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам состоявшейся в четверг сессии областного парламента.
Губернатор отметил, что право на получение различных мер социальной поддержки теперь имеют родители, дети и супруги участников добровольческих формирований Нацгвардии России
.
Также членами семьи участника СВО, имеющими право на соцподдержку, теперь считаются люди, фактически воспитавшие его – женщины в возрасте от 50 лет, мужчины с 55 лет или инвалиды, воспитывавшие и содержащие участника СВО не менее пяти лет до его совершеннолетия.
Как сообщил Артамонов, еще одно нововведение касается документов. Так, новый законопроект уточняет срок действия справки, подтверждающей статус члена семьи участника спецоперации. Документ действует в течение года с месяца обращения за ее получением. Меры поддержки устанавливаются на этот период.
Кроме этого, социальное обслуживание на дому, в полустационаре и стационаре теперь доступно не только родителям участников СВО, но и их супругам и детям.
"Мы понимаем, какое важное дело делают наши защитники, отстаивающие интересы страны на передовой. И мы должны гарантировать им, что их семьи находятся под опекой, что они ни в чем не нуждаются, а их просьбы не остаются без ответа", – подчеркнул Артамонов.