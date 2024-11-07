https://ria.ru/20241107/sotrudnichestvo-1982536060.html
Путин высказался о прочности сотрудничества России и Китая
Путин высказался о прочности сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о прочности сотрудничества России и Китая
Сотрудничеству России и Китая ничего помешать не может, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:15
2024-11-07T22:15
2024-11-07T22:15
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудничеству России и Китая ничего помешать не может, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас же общая граница. И этому никто не может помешать: никакие шторма, никакие перекрытия морских путей сообщения, ничего нашему сотрудничеству помешать не может", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", рассказывая о сотрудничестве с Китаем. Глава государства отметил, что те области, в которых пытаются сдержать развитие Китая, вполне могут дополняться "и нашим сотрудничеством с Китайской Народной Республикой". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982512560.html
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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин высказался о прочности сотрудничества России и Китая
Путин: сотрудничеству России и Китая ничего не может помешать
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудничеству России и Китая ничего помешать не может, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас же общая граница. И этому никто не может помешать: никакие шторма, никакие перекрытия морских путей сообщения, ничего нашему сотрудничеству помешать не может", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", рассказывая о сотрудничестве с Китаем.
Глава государства отметил, что те области, в которых пытаются сдержать развитие Китая, вполне могут дополняться "и нашим сотрудничеством с Китайской Народной Республикой".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.