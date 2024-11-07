Рейтинг@Mail.ru
Мурманские бизнесмены наращивают сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
14:10 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sotrudnichestvo-1982423131.html
Мурманские бизнесмены наращивают сотрудничество с Китаем
Мурманские бизнесмены наращивают сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 07.11.2024
Мурманские бизнесмены наращивают сотрудничество с Китаем
Китай является перспективным деловым партнером для Мурманской области, многие заполярные компании адаптируют свои бизнес-процессы под азиатский рынок,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:10
2024-11-07T14:10
мурманская область
китай
мурманская область
арктика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fa9606b9016402a067d20ee9f7b257bb.jpg
МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Китай является перспективным деловым партнером для Мурманской области, многие заполярные компании адаптируют свои бизнес-процессы под азиатский рынок, экспортируя морепродукты, ягоды и водоросли, предоставляя услуги в туристической сфере, сообщили РИА Новости в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области. "Ни для кого не секрет, что в настоящее время Китай является перспективным направлением для экспорта. Многие компании успешно адаптируют свои бизнес-процессы под азиатский рынок. Важно отметить, что сотрудничество с китайскими партнерами – это весьма длительный процесс, требующий терпения, в том числе из-за исторических и культурных особенностей Китая", - пояснили в министерстве. Здесь отмечают, что для поставок продукции на рынок Китая компаниям необходимо не только наладить доверительные отношения, но и получить ряд разрешений и сертификатов, чтобы соответствовать законодательным требованиям со стороны КНР. Процесс получения необходимой документации может занять продолжительное время, так как проходит через несколько этапов согласования как в России, так и в Китае. "Как известно, помимо промышленного потенциала, северных ягод и ламинарии, Мурманская область богата морепродуктами, рыбой и морскими ежами. Также наш край привлекает иностранных туристов северным сиянием, горнолыжным склоном, природой и гастрономией", - пояснили в министерстве. Основным направлением экспорта в КНР является рыбная продукция и морепродукты. Некоторые компании из Мурманской области уже находятся на стадии получения необходимых разрешений. Кроме того, в сфере туризма отмечается увеличение туристического потока из Китайской Народной Республики. Особенно популярным среди путешественников из Китая стал зимний период, что подтверждается востребованностью мест размещения и питания и необходимостью предварительного бронирования гостиниц на туристический сезон. "На сегодняшний день туризм является одной из самых многообещающих отраслей в регионе. Туристические компании не только предлагают разнообразные экскурсии для иностранных посетителей, но и знакомят их с гастрономическими традициями как всей страны, так и конкретно нашего региона", - резюмировали в министерстве. В Мурманской области уже пять лет действует Центр поддержки экспорта, который в том числе организует участие туристических компаний региона в выставках за рубежом. В январе этого года туроператоры Мурманской области, работающие с иностранными гостями, участвовали в выставке в Бангкоке, а в сентябре заполярные туроператоры представили туристический потенциал Мурманской области на международной выставке в Гуанчжоу.
https://ria.ru/20241105/turizm-1981897009.html
https://ria.ru/20241018/sotrudnichestvo-1978817725.html
https://ria.ru/20241106/murmansk-1982265617.html
китай
мурманская область
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_89cba608c73951de635b503d7a9f1304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, мурманская область, арктика, россия
Мурманская область, Китай, Мурманская область, Арктика, Россия

Мурманские бизнесмены наращивают сотрудничество с Китаем

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Китай является перспективным деловым партнером для Мурманской области, многие заполярные компании адаптируют свои бизнес-процессы под азиатский рынок, экспортируя морепродукты, ягоды и водоросли, предоставляя услуги в туристической сфере, сообщили РИА Новости в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.
"Ни для кого не секрет, что в настоящее время Китай является перспективным направлением для экспорта. Многие компании успешно адаптируют свои бизнес-процессы под азиатский рынок. Важно отметить, что сотрудничество с китайскими партнерами – это весьма длительный процесс, требующий терпения, в том числе из-за исторических и культурных особенностей Китая", - пояснили в министерстве.
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Туризм принес 2,4 млрд рублей в экономику Мурманской области с 2019 года
5 ноября, 11:40
Здесь отмечают, что для поставок продукции на рынок Китая компаниям необходимо не только наладить доверительные отношения, но и получить ряд разрешений и сертификатов, чтобы соответствовать законодательным требованиям со стороны КНР.
Процесс получения необходимой документации может занять продолжительное время, так как проходит через несколько этапов согласования как в России, так и в Китае.
"Как известно, помимо промышленного потенциала, северных ягод и ламинарии, Мурманская область богата морепродуктами, рыбой и морскими ежами. Также наш край привлекает иностранных туристов северным сиянием, горнолыжным склоном, природой и гастрономией", - пояснили в министерстве.
Основным направлением экспорта в КНР является рыбная продукция и морепродукты. Некоторые компании из Мурманской области уже находятся на стадии получения необходимых разрешений.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией
18 октября, 18:58
Кроме того, в сфере туризма отмечается увеличение туристического потока из Китайской Народной Республики. Особенно популярным среди путешественников из Китая стал зимний период, что подтверждается востребованностью мест размещения и питания и необходимостью предварительного бронирования гостиниц на туристический сезон.
"На сегодняшний день туризм является одной из самых многообещающих отраслей в регионе. Туристические компании не только предлагают разнообразные экскурсии для иностранных посетителей, но и знакомят их с гастрономическими традициями как всей страны, так и конкретно нашего региона", - резюмировали в министерстве.
В Мурманской области уже пять лет действует Центр поддержки экспорта, который в том числе организует участие туристических компаний региона в выставках за рубежом. В январе этого года туроператоры Мурманской области, работающие с иностранными гостями, участвовали в выставке в Бангкоке, а в сентябре заполярные туроператоры представили туристический потенциал Мурманской области на международной выставке в Гуанчжоу.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чибис считает, что Мурманск должен стать городом номер один в Арктике
6 ноября, 17:24
 
Мурманская областьКитайМурманская областьАрктикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала