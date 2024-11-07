https://ria.ru/20241107/sotrudnichestvo-1982423131.html

Мурманские бизнесмены наращивают сотрудничество с Китаем

Мурманские бизнесмены наращивают сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 07.11.2024

Мурманские бизнесмены наращивают сотрудничество с Китаем

Китай является перспективным деловым партнером для Мурманской области, многие заполярные компании адаптируют свои бизнес-процессы под азиатский рынок,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:10

2024-11-07T14:10

2024-11-07T14:10

мурманская область

китай

мурманская область

арктика

россия

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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Китай является перспективным деловым партнером для Мурманской области, многие заполярные компании адаптируют свои бизнес-процессы под азиатский рынок, экспортируя морепродукты, ягоды и водоросли, предоставляя услуги в туристической сфере, сообщили РИА Новости в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области. "Ни для кого не секрет, что в настоящее время Китай является перспективным направлением для экспорта. Многие компании успешно адаптируют свои бизнес-процессы под азиатский рынок. Важно отметить, что сотрудничество с китайскими партнерами – это весьма длительный процесс, требующий терпения, в том числе из-за исторических и культурных особенностей Китая", - пояснили в министерстве. Здесь отмечают, что для поставок продукции на рынок Китая компаниям необходимо не только наладить доверительные отношения, но и получить ряд разрешений и сертификатов, чтобы соответствовать законодательным требованиям со стороны КНР. Процесс получения необходимой документации может занять продолжительное время, так как проходит через несколько этапов согласования как в России, так и в Китае. "Как известно, помимо промышленного потенциала, северных ягод и ламинарии, Мурманская область богата морепродуктами, рыбой и морскими ежами. Также наш край привлекает иностранных туристов северным сиянием, горнолыжным склоном, природой и гастрономией", - пояснили в министерстве. Основным направлением экспорта в КНР является рыбная продукция и морепродукты. Некоторые компании из Мурманской области уже находятся на стадии получения необходимых разрешений. Кроме того, в сфере туризма отмечается увеличение туристического потока из Китайской Народной Республики. Особенно популярным среди путешественников из Китая стал зимний период, что подтверждается востребованностью мест размещения и питания и необходимостью предварительного бронирования гостиниц на туристический сезон. "На сегодняшний день туризм является одной из самых многообещающих отраслей в регионе. Туристические компании не только предлагают разнообразные экскурсии для иностранных посетителей, но и знакомят их с гастрономическими традициями как всей страны, так и конкретно нашего региона", - резюмировали в министерстве. В Мурманской области уже пять лет действует Центр поддержки экспорта, который в том числе организует участие туристических компаний региона в выставках за рубежом. В январе этого года туроператоры Мурманской области, работающие с иностранными гостями, участвовали в выставке в Бангкоке, а в сентябре заполярные туроператоры представили туристический потенциал Мурманской области на международной выставке в Гуанчжоу.

https://ria.ru/20241105/turizm-1981897009.html

https://ria.ru/20241018/sotrudnichestvo-1978817725.html

https://ria.ru/20241106/murmansk-1982265617.html

китай

мурманская область

арктика

россия

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китай, мурманская область, арктика, россия