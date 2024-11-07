https://ria.ru/20241107/smi-1982334932.html

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 07.11.2024

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы звучат в Харьковской области Украины, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T03:06

2024-11-07T03:06

2024-11-07T03:06

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Взрывы звучат в Харьковской области Украины, сообщает телеканал ТСН. "Харьковская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241020/kharkov-1978943896.html

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харьковская область

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в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины