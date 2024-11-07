https://ria.ru/20241107/skoraya-1982428821.html

В Саратовской области опрокинулся автомобиль скорой помощи

В Саратовской области опрокинулся автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 07.11.2024

В Саратовской области опрокинулся автомобиль скорой помощи

Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Саратовской области, в результате пострадали два человека, следует из информации региональной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:38

2024-11-07T14:38

2024-11-07T14:46

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Саратовской области, в результате пострадали два человека, следует из информации региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 7.30 (6.30 мск) вблизи поворота на село Сергиевка Калининского района. "По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, в пути следования допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиры - женщина 1961 года рождения и мужчина 1964 года рождения - получили травмы", - сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлен автомобиль скорой медицинской помощи, который лежит на боку в кювете, покрытом снегом. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с машиной скорой помощи, в результате которого "пострадали граждане". В пресс-службе областного минздрава сообщили РИА Новости, что ДТП с участием машины скорой помощи произошло при транспортировке пациентов из Романовской районной больницы в областную клиническую больницу. "Фельдшер автомобиля скорой помощи получил незначительные травмы, приехавший на ДТП санитарный автомобиль Калининской районной больницы доставил его в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пациенты и сопровождающие их лица не пострадали. В данный момент их перевозка в областной центр продолжена автотранспортом Калининской районной больницы", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20241103/avtobus-1981734962.html

https://ria.ru/20241030/prigovor-1980869872.html

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происшествия, саратовская область, россия, дтп