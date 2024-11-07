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Неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском - РИА Новости, 07.11.2024
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11:33 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sk-1982385967.html
Неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском
Неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском - РИА Новости, 07.11.2024
Неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском
Уголовное дело возбудили по факту инцидента в образовательном учреждении села Кунашак Челябинской области, где утром в четверг мужчина в столовой пытался... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:33
2024-11-07T11:33
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту инцидента в образовательном учреждении села Кунашак Челябинской области, где утром в четверг мужчина в столовой пытался забрать нож у работника, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщала полиция региона, в дежурную часть районного отдела полиции в 09.44 (07.44 мск) поступило сообщение, что в хозблок начальной школы зашел местный житель, 1993 года рождения, который начал вести себя неадекватно. Персонал школы принял меры к ограничению передвижения мужчины по школе, вызвал сотрудников правоохранительных органов, его задержали. Пострадавших нет. По данным СУСК, предварительно установлено, что 30-летний местный житель, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении, ворвался через вход в хозяйственный блок в одну из школ села Кунашак, где, имея умысел на убийство, схватил за руку одного из работников столовой и попытался выхватить нож из его рук. "Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Мужчина не смог довести преступный умысел до конца - работники образовательного учреждения оказали ему сопротивление, фигурант был заперт в помещении школы, были вызваны сотрудники правоохранительных органов, отмечает СУСК. В настоящее время нападавший задержан, с ним проводится работа, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20241023/sk-1979479089.html
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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском

СК: неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту инцидента в образовательном учреждении села Кунашак Челябинской области, где утром в четверг мужчина в столовой пытался забрать нож у работника, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщала полиция региона, в дежурную часть районного отдела полиции в 09.44 (07.44 мск) поступило сообщение, что в хозблок начальной школы зашел местный житель, 1993 года рождения, который начал вести себя неадекватно. Персонал школы принял меры к ограничению передвижения мужчины по школе, вызвал сотрудников правоохранительных органов, его задержали. Пострадавших нет.
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По данным СУСК, предварительно установлено, что 30-летний местный житель, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении, ворвался через вход в хозяйственный блок в одну из школ села Кунашак, где, имея умысел на убийство, схватил за руку одного из работников столовой и попытался выхватить нож из его рук.
"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Мужчина не смог довести преступный умысел до конца - работники образовательного учреждения оказали ему сопротивление, фигурант был заперт в помещении школы, были вызваны сотрудники правоохранительных органов, отмечает СУСК.
В настоящее время нападавший задержан, с ним проводится работа, поясняется в сообщении.
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