https://ria.ru/20241107/sk-1982385967.html

Неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском

Неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском - РИА Новости, 07.11.2024

Неадекватный мужчина пытался забрать нож у работника школы под Челябинском

Уголовное дело возбудили по факту инцидента в образовательном учреждении села Кунашак Челябинской области, где утром в четверг мужчина в столовой пытался... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:33

2024-11-07T11:33

2024-11-07T11:33

происшествия

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту инцидента в образовательном учреждении села Кунашак Челябинской области, где утром в четверг мужчина в столовой пытался забрать нож у работника, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщала полиция региона, в дежурную часть районного отдела полиции в 09.44 (07.44 мск) поступило сообщение, что в хозблок начальной школы зашел местный житель, 1993 года рождения, который начал вести себя неадекватно. Персонал школы принял меры к ограничению передвижения мужчины по школе, вызвал сотрудников правоохранительных органов, его задержали. Пострадавших нет. По данным СУСК, предварительно установлено, что 30-летний местный житель, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении, ворвался через вход в хозяйственный блок в одну из школ села Кунашак, где, имея умысел на убийство, схватил за руку одного из работников столовой и попытался выхватить нож из его рук. "Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Мужчина не смог довести преступный умысел до конца - работники образовательного учреждения оказали ему сопротивление, фигурант был заперт в помещении школы, были вызваны сотрудники правоохранительных органов, отмечает СУСК. В настоящее время нападавший задержан, с ним проводится работа, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20241023/sk-1979479089.html

https://ria.ru/20241029/podrostok-1980655952.html

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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)