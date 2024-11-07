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Сийярто осудил подход ЕС к международным отношениям - РИА Новости, 07.11.2024
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15:35 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/siyyarto-1982443737.html
Сийярто осудил подход ЕС к международным отношениям
Сийярто осудил подход ЕС к международным отношениям - РИА Новости, 07.11.2024
Сийярто осудил подход ЕС к международным отношениям
Евросоюз многое потеряет, если вместо уважительного сотрудничества с другими странами продолжит оскорблять и поучать их, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:35
2024-11-07T15:35
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БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Евросоюз многое потеряет, если вместо уважительного сотрудничества с другими странами продолжит оскорблять и поучать их, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "ЕС многое потеряет в будущем, если он не сможет стать настоящей и полноценной европейской интеграцией. Вместо политики закрытия, замыкания в себе, оскорблений и поучений нужна политика уважения и открытости", - сказал Сийярто перед началом саммита ЕПС в Будапеште, выступление транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, европейские безопасность и конкурентоспособность сильно ухудшились в последнее время, одним из возможных решений является справедливая политика расширения, поскольку "Европа больше и шире, чем ЕС", а отказывая в приеме новым кандидатам, сообщество упускает возможности для развития. Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241028/orban-1980571130.html
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в мире, венгрия, будапешт, черногория, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, россия
В мире, Венгрия, Будапешт, Черногория, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Россия
Сийярто осудил подход ЕС к международным отношениям

Сийярто: ЕС потеряет многое, если продолжит оскорблять другие страны

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Евросоюз многое потеряет, если вместо уважительного сотрудничества с другими странами продолжит оскорблять и поучать их, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"ЕС многое потеряет в будущем, если он не сможет стать настоящей и полноценной европейской интеграцией. Вместо политики закрытия, замыкания в себе, оскорблений и поучений нужна политика уважения и открытости", - сказал Сийярто перед началом саммита ЕПС в Будапеште, выступление транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По его словам, европейские безопасность и конкурентоспособность сильно ухудшились в последнее время, одним из возможных решений является справедливая политика расширения, поскольку "Европа больше и шире, чем ЕС", а отказывая в приеме новым кандидатам, сообщество упускает возможности для развития.
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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В миреВенгрияБудапештЧерногорияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзРоссия
 
 
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