https://ria.ru/20241107/siyyarto-1982443737.html

Сийярто осудил подход ЕС к международным отношениям

Сийярто осудил подход ЕС к международным отношениям - РИА Новости, 07.11.2024

Сийярто осудил подход ЕС к международным отношениям

Евросоюз многое потеряет, если вместо уважительного сотрудничества с другими странами продолжит оскорблять и поучать их, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:35

2024-11-07T15:35

2024-11-07T15:35

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БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Евросоюз многое потеряет, если вместо уважительного сотрудничества с другими странами продолжит оскорблять и поучать их, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "ЕС многое потеряет в будущем, если он не сможет стать настоящей и полноценной европейской интеграцией. Вместо политики закрытия, замыкания в себе, оскорблений и поучений нужна политика уважения и открытости", - сказал Сийярто перед началом саммита ЕПС в Будапеште, выступление транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, европейские безопасность и конкурентоспособность сильно ухудшились в последнее время, одним из возможных решений является справедливая политика расширения, поскольку "Европа больше и шире, чем ЕС", а отказывая в приеме новым кандидатам, сообщество упускает возможности для развития. Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241028/orban-1980571130.html

https://ria.ru/20241007/evropa-1976811661.html

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в мире, венгрия, будапешт, черногория, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, россия