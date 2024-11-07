https://ria.ru/20241107/shkola-1982379828.html

В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу

В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу - РИА Новости, 07.11.2024

В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу

Неадекватный мужчина пытался пройти в школу в селе Кунашак Челябинской области утром в четверг, его задержали, он состоит на учете в медучреждении, сообщила... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:08

2024-11-07T11:08

2024-11-07T11:08

происшествия

челябинская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Неадекватный мужчина пытался пройти в школу в селе Кунашак Челябинской области утром в четверг, его задержали, он состоит на учете в медучреждении, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, в дежурную часть районного отдела полиции в 09.44 (07.44 мск) поступило сообщение, что в хозяйственный блок начальной школы зашел местный житель, 1993 года рождения, который начал вести себя неадекватно. "Персонал школы принял меры к ограничению передвижения мужчины по школе, вызвал сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли ближайшие экипажи полиции и Росгвардии, в результате состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В результате происшествия пострадавших нет, уточняется в сообщении. Пресс-центр прокуратуры региона добавил, что прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает пресс-центр.

https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)