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В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу - РИА Новости, 07.11.2024
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11:08 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/shkola-1982379828.html
В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу
В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу - РИА Новости, 07.11.2024
В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу
Неадекватный мужчина пытался пройти в школу в селе Кунашак Челябинской области утром в четверг, его задержали, он состоит на учете в медучреждении, сообщила... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:08
2024-11-07T11:08
происшествия
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Неадекватный мужчина пытался пройти в школу в селе Кунашак Челябинской области утром в четверг, его задержали, он состоит на учете в медучреждении, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, в дежурную часть районного отдела полиции в 09.44 (07.44 мск) поступило сообщение, что в хозяйственный блок начальной школы зашел местный житель, 1993 года рождения, который начал вести себя неадекватно. "Персонал школы принял меры к ограничению передвижения мужчины по школе, вызвал сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли ближайшие экипажи полиции и Росгвардии, в результате состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В результате происшествия пострадавших нет, уточняется в сообщении. Пресс-центр прокуратуры региона добавил, что прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает пресс-центр.
https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу

В Челябинской области задержали пытавшегося пройти в школу неадекватного мужчину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Неадекватный мужчина пытался пройти в школу в селе Кунашак Челябинской области утром в четверг, его задержали, он состоит на учете в медучреждении, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в дежурную часть районного отдела полиции в 09.44 (07.44 мск) поступило сообщение, что в хозяйственный блок начальной школы зашел местный житель, 1993 года рождения, который начал вести себя неадекватно.
«
"Персонал школы принял меры к ограничению передвижения мужчины по школе, вызвал сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли ближайшие экипажи полиции и Росгвардии, в результате состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет, уточняется в сообщении.
Пресс-центр прокуратуры региона добавил, что прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает пресс-центр.
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ПроисшествияЧелябинская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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