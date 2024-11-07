В Челябинской области мужчина попытался пройти в школу
В Челябинской области задержали пытавшегося пройти в школу неадекватного мужчину
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Неадекватный мужчина пытался пройти в школу в селе Кунашак Челябинской области утром в четверг, его задержали, он состоит на учете в медучреждении, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в дежурную часть районного отдела полиции в 09.44 (07.44 мск) поступило сообщение, что в хозяйственный блок начальной школы зашел местный житель, 1993 года рождения, который начал вести себя неадекватно.
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"Персонал школы принял меры к ограничению передвижения мужчины по школе, вызвал сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли ближайшие экипажи полиции и Росгвардии, в результате состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет, уточняется в сообщении.
Пресс-центр прокуратуры региона добавил, что прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает пресс-центр.
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