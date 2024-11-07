https://ria.ru/20241107/shapsha-1982409143.html
Шапша передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили
Шапша передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили - РИА Новости, 07.11.2024
Шапша передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:25
2024-11-07T13:25
2024-11-07T13:25
калужская область
калужская область
калуга
владислав шапша
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:97:1365:865_1920x0_80_0_0_4b9bb250262401113ee186705c1494ea.jpg
КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили, сообщает правительство региона. В четверг на площади Старый Торг в Калуге состоялась торжественная церемония передачи нового служебного автотранспорта сотрудникам Госавтоинспекции. Сообщается, что 41 автомобиль поступил в область в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". По данным областного правительства, автомобили оснащены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, радиостанциями и видеорегистраторами. Каждая машина укомплектована дополнительным оборудованием - алкотестерами, оградительными конусами для оформления дорожно-транспортных происшествий, укладками для помощи пострадавшим в них. Все сотрудники ДПС прошли обучение и имеют сертификат на оказание первой доврачебной медицинской помощи. Владислав Шапша поздравил собравшихся со знаменательным событием. Обращаясь к сотрудникам Госавтоинспекции, он акцентировал внимание на стоящей перед ними ответственной задаче по обеспечению безопасности дорожного движения. "Число зарегистрированных в регионе автомобилей растёт. К нам приезжает много гостей. Увеличивается поток транзитного транспорта. От того, насколько грамотно организовано дорожное движение, зависит безопасность наших граждан", - подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что правительство области делает всё для повышения безопасности на улицах и автомагистралях. В этом году в порядок будут приведены ещё более 200 километров дорог. На опасных участках устанавливается освещение, появляются новые светофорные объекты. По словам Владислава Шапши, благодаря профессионализму калужских госавтоинспекторов в регионе в последние годы значительно снизилось количество аварий и погибших на дорогах. Он выразил надежду на то, что новая техника позволит сотрудникам ДПС более эффективно исполнять служебные обязанности и на высоком уровне обеспечивать безопасность участников движения, отмечают в областном правительстве.
https://ria.ru/20241105/shapsha-1982008403.html
https://ria.ru/20241031/tovarooborot-1981187308.html
калужская область
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1025_1920x0_80_0_0_498d7579d7e0777c5e68251cf1396c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, калуга, владислав шапша, авто
Калужская область, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Авто
КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили, сообщает правительство региона.
В четверг на площади Старый Торг в Калуге
состоялась торжественная церемония передачи нового служебного автотранспорта сотрудникам Госавтоинспекции. Сообщается, что 41 автомобиль поступил в область в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
По данным областного правительства, автомобили оснащены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, радиостанциями и видеорегистраторами. Каждая машина укомплектована дополнительным оборудованием - алкотестерами, оградительными конусами для оформления дорожно-транспортных происшествий, укладками для помощи пострадавшим в них. Все сотрудники ДПС прошли обучение и имеют сертификат на оказание первой доврачебной медицинской помощи.
Владислав Шапша поздравил собравшихся со знаменательным событием. Обращаясь к сотрудникам Госавтоинспекции, он акцентировал внимание на стоящей перед ними ответственной задаче по обеспечению безопасности дорожного движения.
"Число зарегистрированных в регионе автомобилей растёт. К нам приезжает много гостей. Увеличивается поток транзитного транспорта. От того, насколько грамотно организовано дорожное движение, зависит безопасность наших граждан", - подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что правительство области делает всё для повышения безопасности на улицах и автомагистралях. В этом году в порядок будут приведены ещё более 200 километров дорог. На опасных участках устанавливается освещение, появляются новые светофорные объекты.
По словам Владислава Шапши, благодаря профессионализму калужских госавтоинспекторов в регионе в последние годы значительно снизилось количество аварий и погибших на дорогах. Он выразил надежду на то, что новая техника позволит сотрудникам ДПС более эффективно исполнять служебные обязанности и на высоком уровне обеспечивать безопасность участников движения, отмечают в областном правительстве.