https://ria.ru/20241107/shapsha-1982409143.html

Шапша передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили

Шапша передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили - РИА Новости, 07.11.2024

Шапша передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:25

2024-11-07T13:25

2024-11-07T13:25

калужская область

калужская область

калуга

владислав шапша

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КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел передал калужским госавтоинспекторам новые патрульные автомобили, сообщает правительство региона. В четверг на площади Старый Торг в Калуге состоялась торжественная церемония передачи нового служебного автотранспорта сотрудникам Госавтоинспекции. Сообщается, что 41 автомобиль поступил в область в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". По данным областного правительства, автомобили оснащены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, радиостанциями и видеорегистраторами. Каждая машина укомплектована дополнительным оборудованием - алкотестерами, оградительными конусами для оформления дорожно-транспортных происшествий, укладками для помощи пострадавшим в них. Все сотрудники ДПС прошли обучение и имеют сертификат на оказание первой доврачебной медицинской помощи. Владислав Шапша поздравил собравшихся со знаменательным событием. Обращаясь к сотрудникам Госавтоинспекции, он акцентировал внимание на стоящей перед ними ответственной задаче по обеспечению безопасности дорожного движения. "Число зарегистрированных в регионе автомобилей растёт. К нам приезжает много гостей. Увеличивается поток транзитного транспорта. От того, насколько грамотно организовано дорожное движение, зависит безопасность наших граждан", - подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что правительство области делает всё для повышения безопасности на улицах и автомагистралях. В этом году в порядок будут приведены ещё более 200 километров дорог. На опасных участках устанавливается освещение, появляются новые светофорные объекты. По словам Владислава Шапши, благодаря профессионализму калужских госавтоинспекторов в регионе в последние годы значительно снизилось количество аварий и погибших на дорогах. Он выразил надежду на то, что новая техника позволит сотрудникам ДПС более эффективно исполнять служебные обязанности и на высоком уровне обеспечивать безопасность участников движения, отмечают в областном правительстве.

https://ria.ru/20241105/shapsha-1982008403.html

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калужская область, калуга, владислав шапша, авто