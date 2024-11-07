Рейтинг@Mail.ru
Руденя определил задачи по развитию кластера "Речной" в Твери - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:58 07.11.2024 (обновлено: 14:50 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/rudenya-1982421072.html
Руденя определил задачи по развитию кластера "Речной" в Твери
Руденя определил задачи по развитию кластера "Речной" в Твери - РИА Новости, 07.11.2024
Руденя определил задачи по развитию кластера "Речной" в Твери
Создание культурно-исторического кластера "Речной" в Твери обсуждалось в четверг на рабочей встрече, которую провел губернатор Игорь Руденя, сообщает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:58
2024-11-07T14:50
тверская область
тверь
россия
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982420231_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_4af8f711acc914ac19bc97c645015a80.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Создание культурно-исторического кластера "Речной" в Твери обсуждалось в четверг на рабочей встрече, которую провел губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект культурно-исторического кластера "Речной" получил поддержку президента РФ Владимира Путина. Губернатором поставлена задача создать на стрелке рек Волга и Тверца насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории тверского края, подчеркивающее идентичность территории. В настоящее время утверждена концепция здания речного вокзала. Подготовлена документация, необходимая для начала работ, которые по плану стартуют уже в 2025 году. В проекте регионального бюджета на 2025-2027 годы средства на реализацию первого этапа предусмотрены. Здание вокзала будет выполнено в том же стиле, что и предыдущее. Предполагается обустроить внутри музей, концертно-выставочный зал, информационно-туристический центр и другие объекты, которые будут интересны жителям и гостям Твери. На территории Речного вокзала проведены археологические раскопки, в ходе которых было найдено около 22 тысяч уникальных предметов XIII-XX веков. В частности, обнаружен ледник (погреб) времен XVI века. Проведены подготовительные предпроектные работы, разработана градостроительная документация, состоялись общественные обсуждения по проекту генплана. Речной вокзал возведен в 1935-1938 годах по проекту архитекторов Елены Гавриловой, Петра Райского и инженера Иосифа Тигранова. Его строительство было связано с вводом канала Москва – Волга и пуском Иваньковского водохранилища. В здании размещались непосредственно речной вокзал, а также службы тверского речного порта.
https://ria.ru/20241106/obuchenie-1982292880.html
https://ria.ru/20241106/apk-1982199799.html
тверь
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982420231_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_c2c3bd7eb43b643fb1c91795959e8772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя определил задачи по развитию кластера "Речной" в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил создание культурно-исторического кластера "Речной" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил создание культурно-исторического кластера Речной в Твери - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил создание культурно-исторического кластера "Речной" в Твери
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Создание культурно-исторического кластера "Речной" в Твери обсуждалось в четверг на рабочей встрече, которую провел губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект культурно-исторического кластера "Речной" получил поддержку президента РФ Владимира Путина. Губернатором поставлена задача создать на стрелке рек Волга и Тверца насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории тверского края, подчеркивающее идентичность территории.
Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области
6 ноября, 18:49
В настоящее время утверждена концепция здания речного вокзала. Подготовлена документация, необходимая для начала работ, которые по плану стартуют уже в 2025 году. В проекте регионального бюджета на 2025-2027 годы средства на реализацию первого этапа предусмотрены.
Здание вокзала будет выполнено в том же стиле, что и предыдущее. Предполагается обустроить внутри музей, концертно-выставочный зал, информационно-туристический центр и другие объекты, которые будут интересны жителям и гостям Твери.
На территории Речного вокзала проведены археологические раскопки, в ходе которых было найдено около 22 тысяч уникальных предметов XIII-XX веков. В частности, обнаружен ледник (погреб) времен XVI века. Проведены подготовительные предпроектные работы, разработана градостроительная документация, состоялись общественные обсуждения по проекту генплана.
Речной вокзал возведен в 1935-1938 годах по проекту архитекторов Елены Гавриловой, Петра Райского и инженера Иосифа Тигранова. Его строительство было связано с вводом канала Москва – Волга и пуском Иваньковского водохранилища. В здании размещались непосредственно речной вокзал, а также службы тверского речного порта.
Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области
6 ноября, 14:24
 
Тверская областьТверьРоссияИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала