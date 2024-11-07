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Руденя определил задачи по развитию кластера "Речной" в Твери
Руденя определил задачи по развитию кластера "Речной" в Твери - РИА Новости, 07.11.2024
Руденя определил задачи по развитию кластера "Речной" в Твери
Создание культурно-исторического кластера "Речной" в Твери обсуждалось в четверг на рабочей встрече, которую провел губернатор Игорь Руденя, сообщает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:58
2024-11-07T13:58
2024-11-07T14:50
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Создание культурно-исторического кластера "Речной" в Твери обсуждалось в четверг на рабочей встрече, которую провел губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект культурно-исторического кластера "Речной" получил поддержку президента РФ Владимира Путина. Губернатором поставлена задача создать на стрелке рек Волга и Тверца насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории тверского края, подчеркивающее идентичность территории. В настоящее время утверждена концепция здания речного вокзала. Подготовлена документация, необходимая для начала работ, которые по плану стартуют уже в 2025 году. В проекте регионального бюджета на 2025-2027 годы средства на реализацию первого этапа предусмотрены. Здание вокзала будет выполнено в том же стиле, что и предыдущее. Предполагается обустроить внутри музей, концертно-выставочный зал, информационно-туристический центр и другие объекты, которые будут интересны жителям и гостям Твери. На территории Речного вокзала проведены археологические раскопки, в ходе которых было найдено около 22 тысяч уникальных предметов XIII-XX веков. В частности, обнаружен ледник (погреб) времен XVI века. Проведены подготовительные предпроектные работы, разработана градостроительная документация, состоялись общественные обсуждения по проекту генплана. Речной вокзал возведен в 1935-1938 годах по проекту архитекторов Елены Гавриловой, Петра Райского и инженера Иосифа Тигранова. Его строительство было связано с вводом канала Москва – Волга и пуском Иваньковского водохранилища. В здании размещались непосредственно речной вокзал, а также службы тверского речного порта.
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тверь, россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Тверская область
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Создание культурно-исторического кластера "Речной" в Твери обсуждалось в четверг на рабочей встрече, которую провел губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект культурно-исторического кластера "Речной" получил поддержку президента РФ Владимира Путина
. Губернатором поставлена задача создать на стрелке рек Волга и Тверца насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории тверского края, подчеркивающее идентичность территории.
В настоящее время утверждена концепция здания речного вокзала. Подготовлена документация, необходимая для начала работ, которые по плану стартуют уже в 2025 году. В проекте регионального бюджета на 2025-2027 годы средства на реализацию первого этапа предусмотрены.
Здание вокзала будет выполнено в том же стиле, что и предыдущее. Предполагается обустроить внутри музей, концертно-выставочный зал, информационно-туристический центр и другие объекты, которые будут интересны жителям и гостям Твери.
На территории Речного вокзала проведены археологические раскопки, в ходе которых было найдено около 22 тысяч уникальных предметов XIII-XX веков. В частности, обнаружен ледник (погреб) времен XVI века. Проведены подготовительные предпроектные работы, разработана градостроительная документация, состоялись общественные обсуждения по проекту генплана.
Речной вокзал возведен в 1935-1938 годах по проекту архитекторов Елены Гавриловой, Петра Райского и инженера Иосифа Тигранова. Его строительство было связано с вводом канала Москва
– Волга и пуском Иваньковского водохранилища. В здании размещались непосредственно речной вокзал, а также службы тверского речного порта.