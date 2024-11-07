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Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия" - РИА Новости, 07.11.2024
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17:01 07.11.2024
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Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"
Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия" - РИА Новости, 07.11.2024
Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"
Экспозиция "Время первых" официально открылась на территории Национального центра "Россия", сообщил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:01
2024-11-07T17:01
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экспозиция "Время первых" официально открылась на территории Национального центра "Россия", сообщил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. "Сегодня официально для всех посетителей в Национальном центре "Россия" открылась наша экспозиция "Время первых", - написал Орлов в своем Telegram-канале. По словам председателя правления движения, посетители экспозиции смогут узнать о достижениях прошлых поколений, а также о современных возможностях для поиска своего призвания. Посетить экспозицию "Движения первых" могут все желающие бесплатно.
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общество
Общество
Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"

Орлов: экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"

© Фото : Артур Орлов/TelegramЭкспозиция "Время первых"
Экспозиция Время первых - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Артур Орлов/Telegram
Экспозиция "Время первых"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экспозиция "Время первых" официально открылась на территории Национального центра "Россия", сообщил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.
"Сегодня официально для всех посетителей в Национальном центре "Россия" открылась наша экспозиция "Время первых", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
По словам председателя правления движения, посетители экспозиции смогут узнать о достижениях прошлых поколений, а также о современных возможностях для поиска своего призвания.
Посетить экспозицию "Движения первых" могут все желающие бесплатно.
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