https://ria.ru/20241107/rossiya-1982460708.html

Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"

Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия" - РИА Новости, 07.11.2024

Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"

Экспозиция "Время первых" официально открылась на территории Национального центра "Россия", сообщил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:01

2024-11-07T17:01

2024-11-07T17:01

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экспозиция "Время первых" официально открылась на территории Национального центра "Россия", сообщил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. "Сегодня официально для всех посетителей в Национальном центре "Россия" открылась наша экспозиция "Время первых", - написал Орлов в своем Telegram-канале. По словам председателя правления движения, посетители экспозиции смогут узнать о достижениях прошлых поколений, а также о современных возможностях для поиска своего призвания. Посетить экспозицию "Движения первых" могут все желающие бесплатно.

https://ria.ru/20241104/vystavka-1981816221.html

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общество