https://ria.ru/20241107/rossiya-1982460708.html
Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"
Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия" - РИА Новости, 07.11.2024
Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"
Экспозиция "Время первых" официально открылась на территории Национального центра "Россия", сообщил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:01
2024-11-07T17:01
2024-11-07T17:01
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982459705_0:75:1180:738_1920x0_80_0_0_326ff1d640073ece9da59713085bcd5a.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экспозиция "Время первых" официально открылась на территории Национального центра "Россия", сообщил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. "Сегодня официально для всех посетителей в Национальном центре "Россия" открылась наша экспозиция "Время первых", - написал Орлов в своем Telegram-канале. По словам председателя правления движения, посетители экспозиции смогут узнать о достижениях прошлых поколений, а также о современных возможностях для поиска своего призвания. Посетить экспозицию "Движения первых" могут все желающие бесплатно.
https://ria.ru/20241104/vystavka-1981816221.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982459705_59:0:1107:786_1920x0_80_0_0_0bfd5d914ff783130a6c2ccba48cfadf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"
Орлов: экспозиция "Время первых" открылась в Национальном центре "Россия"