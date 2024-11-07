https://ria.ru/20241107/rossija-1982539668.html

Россия понимает свою ответственность перед миром, заявил Путин

Россия понимает свою ответственность перед миром, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия понимает свою ответственность перед миром, заявил Путин

Россия как ядерная держава понимает свою ответственность перед миром, готова обсуждать стратстабильность, но другая сторона должна быть честной, учитывая все... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:26

2024-11-07T22:26

2024-11-07T22:29

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия как ядерная держава понимает свою ответственность перед миром, готова обсуждать стратстабильность, но другая сторона должна быть честной, учитывая все аспекты взаимоотношений, заявил президент России Владимир Путин. "На сегодняшний день это вопрос непростой, он даже сложнее, чем был еще 20-30 лет назад, но мы понимаем свою ответственность как страна, которая по своим возможностям, по количеству носителей боеголовок и качеству современных вооружений, а оно совершенствуется у нас... Мы это все понимаем, и в целом мы готовы к этому диалогу. Но надо, чтобы другая сторона подходила к этому честно, учитывая все аспекты наших взаимоотношений", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982506681.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982514034.html

великий новгород

валдай

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