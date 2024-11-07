https://ria.ru/20241107/repatrianty-1982329412.html
Репатрианты смогут получать ВНЖ, минуя разрешение на временное проживание
Репатрианты смогут получать ВНЖ, минуя разрешение на временное проживание - РИА Новости, 07.11.2024
Репатрианты смогут получать ВНЖ, минуя разрешение на временное проживание
Российские соотечественники и члены их семей, являющиеся участниками программы по добровольному переселению в РФ, с 7 ноября смогут получать вид на жительство... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:57
2024-11-07T00:57
2024-11-07T00:58
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские соотечественники и члены их семей, являющиеся участниками программы по добровольному переселению в РФ, с 7 ноября смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание. Президент России Владимир Путин 8 августа подписал федеральный закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, российский ВНЖ будет выдаваться таким гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографирования, а также предоставления ими медицинских документов, подтверждающих прохождение медосвидетельствования. Заявление о выдаче ВНЖ может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве, в котором было подано заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
https://ria.ru/20240823/vnzh-1967924285.html
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россия, владимир путин
Репатрианты смогут получать ВНЖ, минуя разрешение на временное проживание
Репатрианты с семьями получат ВНЖ, минуя разрешение на временное проживание
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские соотечественники и члены их семей, являющиеся участниками программы по добровольному переселению в РФ, с 7 ноября смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание.
Президент России Владимир Путин
8 августа подписал федеральный закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, российский ВНЖ будет выдаваться таким гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографирования, а также предоставления ими медицинских документов, подтверждающих прохождение медосвидетельствования.
Заявление о выдаче ВНЖ может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве, в котором было подано заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.