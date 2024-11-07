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Почти 300 домов капитально отремонтируют в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 07.11.2024
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Липецкая область
 
13:34 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/remont-1982412083.html
Почти 300 домов капитально отремонтируют в Липецкой области в этом году
Почти 300 домов капитально отремонтируют в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 07.11.2024
Почти 300 домов капитально отремонтируют в Липецкой области в этом году
В Липецкой области до конца этого года капитально отремонтируют 296 многоквартирных домов, в настоящий момент ремонт практически завершен на 258 объектах,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:34
2024-11-07T13:34
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
ремонт
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ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. В Липецкой области до конца этого года капитально отремонтируют 296 многоквартирных домов, в настоящий момент ремонт практически завершен на 258 объектах, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Как отметил глава региона, в ходе капитального ремонта в жилых зданиях меняют крыши, лифты, обновляют фасад и инженерные системы. Работы контролирует региональный Фонд капитального ремонта. Выявленные дефекты подрядчики устраняются сразу на стадии выполнения работ. В ходе приемки комиссия проверяет надежность новых инженерных коммуникаций. На все работы предусмотрен гарантийный срок – пять лет, в течение которого подрядная организация обязана устранить все поломки. "Благодаря программе капитального ремонта жилфонда дома в городах и селах Липецкой области преображаются внешне и украшают собой облик улиц. Но, самое главное, они становятся более комфортными для жизни – с новыми коммуникациями, более теплыми в зимнее время и более безопасными в плане эксплуатации внутренних сетей", – прокомментировал губернатор Артамонов. Он также добавил, что всего в этом году в Липецкой области планируется обновить 296 домов.
https://ria.ru/20241106/infrastruktura-1982223604.html
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липецкая область, игорь артамонов, ремонт
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Ремонт

Почти 300 домов капитально отремонтируют в Липецкой области в этом году

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. В Липецкой области до конца этого года капитально отремонтируют 296 многоквартирных домов, в настоящий момент ремонт практически завершен на 258 объектах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как отметил глава региона, в ходе капитального ремонта в жилых зданиях меняют крыши, лифты, обновляют фасад и инженерные системы. Работы контролирует региональный Фонд капитального ремонта. Выявленные дефекты подрядчики устраняются сразу на стадии выполнения работ. В ходе приемки комиссия проверяет надежность новых инженерных коммуникаций. На все работы предусмотрен гарантийный срок – пять лет, в течение которого подрядная организация обязана устранить все поломки.
"Благодаря программе капитального ремонта жилфонда дома в городах и селах Липецкой области преображаются внешне и украшают собой облик улиц. Но, самое главное, они становятся более комфортными для жизни – с новыми коммуникациями, более теплыми в зимнее время и более безопасными в плане эксплуатации внутренних сетей", – прокомментировал губернатор Артамонов.
Он также добавил, что всего в этом году в Липецкой области планируется обновить 296 домов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРемонт
 
 
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