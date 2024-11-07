Речь Харрис о поражении на выборах заняла десять минут
Речь Харрис о поражении заняла десять минут, она покинула сцену за руку с мужем
© AP Photo / Chris PizzelloИзбирательница во время голосования на выборах президента США
© AP Photo / Chris Pizzello
Избирательница во время голосования на выборах президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Речь вице-президента США Камалы Харрис с признанием поражения на прошедших выборах главы государства продлилась около 10 минут, после чего она покинула сцену за руку с мужем и под охраной, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Харрис вышла на сцену к своим сторонникам в Вашингтоне около 16.25 по местному времени (00.25 среды мск). В своем непродолжительном выступлении, которое заняло всего немногим более десяти минут, потерпевшая поражение кандидат от Демпартии признала победу республиканца Дональда Трампа, но пообещала продолжать свою политическую борьбу, в том числе в судах и на избирательных участках.
Завершив выступление, Харрис покинула сцену за руку с мужем и под охраной.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действуюшая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.