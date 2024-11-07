https://ria.ru/20241107/raketa-1982370054.html
Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 07.11.2024
Над Курской областью сбили ракету
Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:32
2024-11-07T10:32
2024-11-07T10:35
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов."Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сбили ракету
Губернатор Смирнов: над приграничным районом Курской области сбили ракету