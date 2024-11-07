https://ria.ru/20241107/pvo-1982494712.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 07.11.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:22

2024-11-07T19:22

2024-11-07T19:27

брянская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Седьмого ноября около 18.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241106/svo-1981957802.html

брянская область

россия

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