https://ria.ru/20241107/putin-1982553078.html

Россия намерена создать условия для урегулирования на Украине, заявил Путин

Россия намерена создать условия для урегулирования на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия намерена создать условия для урегулирования на Украине, заявил Путин

Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:35

2024-11-07T23:35

2024-11-07T23:35

россия

украина

великий новгород

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина в конце концов стала независимым суверенным государством", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/granitsa-1982552531.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982552383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире