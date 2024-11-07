https://ria.ru/20241107/putin-1982553078.html
Россия намерена создать условия для урегулирования на Украине, заявил Путин
Россия намерена создать условия для урегулирования на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия намерена создать условия для урегулирования на Украине, заявил Путин
Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:35
2024-11-07T23:35
2024-11-07T23:35
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украина
великий новгород
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина в конце концов стала независимым суверенным государством", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/granitsa-1982552531.html
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россия, украина, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Россия, Украина, Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Россия намерена создать условия для урегулирования на Украине, заявил Путин
Путин: РФ настроена создать условия для долгосрочного урегулирования на Украине