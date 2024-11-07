https://ria.ru/20241107/putin-1982552057.html

Россия готова помочь Африке в сфере безопасности, заявил Путин

Россия готова помочь Африке в сфере безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия готова помочь Африке в сфере безопасности, заявил Путин

Африка просит Россию помочь в сфере безопасности, РФ готова это делать в рамках международного правового поля, заявил лидер российского государства Владимир... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:30

2024-11-07T23:30

2024-11-07T23:30

россия

африка

великий новгород

владимир путин

в мире

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Африка просит Россию помочь в сфере безопасности, РФ готова это делать в рамках международного правового поля, заявил лидер российского государства Владимир Путин. "Трудно очень работать в сфере экономики, если не созданы условия для обеспечения безопасности. Ведь, скажем, в Сахельской зоне, там Сахаро-Сахельская, она до сих пор, там людей терзают различные полутеррористические или террористические группировки, в той или другой стране внутриполитическая нестабильность. И практически все обращаются к нам за помощью, помочь в этой сфере. Мы с удовольствием, в рамках международного права, мы стараемся им помочь. При этом мы никого не не пытаемся выдавливать оттуда", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982549933.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982549038.html

россия

африка

великий новгород

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россия, африка, великий новгород, владимир путин, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году