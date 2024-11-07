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Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982551599.html
Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра"
Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 07.11.2024
Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра"
Украинские военные блокированы минимум на двух участках в зоне действия группировки "Центр", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:28
2024-11-07T23:28
специальная военная операция на украине
великий новгород
владимир путин
валдай
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военные блокированы минимум на двух участках в зоне действия группировки "Центр", сообщил президент России Владимир Путин. "На направлении в зоне ответственности нашей группы "Центр" - там тоже уже два-три участка блокирования. Два точно, наверное будет скоро и третий", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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великий новгород, владимир путин, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Специальная военная операция на Украине, Великий Новгород, Владимир Путин, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра"

Путин: украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра"

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военные блокированы минимум на двух участках в зоне действия группировки "Центр", сообщил президент России Владимир Путин.
"На направлении в зоне ответственности нашей группы "Центр" - там тоже уже два-три участка блокирования. Два точно, наверное будет скоро и третий", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВеликий НовгородВладимир ПутинВалдайЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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