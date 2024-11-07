https://ria.ru/20241107/putin-1982551599.html

Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра"

Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 07.11.2024

Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия "Центра"

Украинские военные блокированы минимум на двух участках в зоне действия группировки "Центр", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:28

2024-11-07T23:28

2024-11-07T23:28

специальная военная операция на украине

великий новгород

владимир путин

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военные блокированы минимум на двух участках в зоне действия группировки "Центр", сообщил президент России Владимир Путин. "На направлении в зоне ответственности нашей группы "Центр" - там тоже уже два-три участка блокирования. Два точно, наверное будет скоро и третий", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, владимир путин, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году